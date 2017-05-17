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Массимо Каррера: с первого дня почувствовал, что это моя команда, а не Аленичева

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал об ощущениях после того, как возглавил команду.

– Этот вопрос вам, возможно, регулярно задают. Когда вы осознали, что команда уже, что называется, ваша, и перестали обращать внимание на разговоры, что это команда Дмитрия Аленичева?

– С первого дня. Пусть игроки были приобретены при Аленичеве, я сразу изменил в команде все – и тренировки, и отношение к ним. И почувствовал, что это моя команда.

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 08:59
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8
(7)
№8 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Есть информация, что Конте зовет Карреру в Барселону.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:45) #
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Цитата: strekall
в опу драть

Сразу видно - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ! laughing joy
Уйди, малолетка безмозгло-упоротая, уйди, чтобы я тебя не видел! angry
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 10:35) #
  • -5
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Давайте, грязнули, теперь ваша тема переобуться и защищать Аленичева.

Самые грязные жывотные, это свиньи, этим все сказано! laughing

Цитата: syamtomov
Это упоротые бомжовские ФАНЫ специально на матч Спартака с Тереком приехали

Надо было бы съездить, чтобы посмотреть как свиней в опу драть Терек будет))) Но в лом, даже смотреть на свиней.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:18) #
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Мне вот ЭТО в интервью понравилось:
– Усиление состава под Лигу чемпионов?

– Разговор сложный, потому что, с одной стороны, очень важно, чтобы футболисты могли играть на максимуме и давать результат каждые три дня, а с другой – необходимо, чтобы в команде не появился человек, который станет вносить дисбаланс. Все тщательно продумаю.


Цитата: ssskkkbbb
Автоматическая станция Мосэкомониторинга установила, что в районе Капотня на юго-востоке Москвы минувшей ночью был превышен уровень сероводорода в 51 раз

Во как!
Где находится Капотня?
Где-то в районе 17-го километра, недалеко от развязки МКАД.
Правильно?
Это упоротые бомжовские ФАНЫ специально на матч Спартака с Тереком приехали и расположились в районе Капотни ТАБОРОМ! laughing
Пришли откуда не ждали, т. е. с Юга.

А эти ssskkkbbb и zen-it всё это и подтвердили своими постами.
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 09:43) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Автоматическая станция Мосэкомониторинга установила, что в районе Капотня на юго-востоке Москвы минувшей ночью был превышен уровень сероводорода в 51 раз, передает ТАСС. Далее: https://news.rambler.ru/incid
ents/36867091/?utm_content=ne
ws&utm_medium=read_more&a
mp;utm_source=copylink


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 09:33) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Последние вью, говорят о том, что итальяшка начинает уже задирать нос.
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 09:32) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
это наша корова- и мы ее доим)))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:25) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Лучший срач получается, когда большую статью дерибанишь на мелкие кусочки и везде кричащий заголовок о фактах, которые в полном тексте вырисовываются в совсем другой пазл.

Давайте, грязнули, теперь ваша тема переобуться и защищать Аленичева.
А завтра выступить против него. А послезавтра за.
А лучше сегодня пойти вам на помойку. Там от спартачей много пустой тары осталось.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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