Массимо Каррера: с первого дня почувствовал, что это моя команда, а не Аленичева

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал об ощущениях после того, как возглавил команду.– С первого дня. Пусть игроки были приобретены при Аленичеве, я сразу изменил в команде все – и тренировки, и отношение к ним. И почувствовал, что это моя команда.