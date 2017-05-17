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Федор Смолов: по-прежнему чувствую себя гостем в Краснодаре

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, что чувствует после своего двухлетнего пребывания в столице Кубани.

"Если не брать в расчет футбольную составляющую, то все-таки чувствую себя гостем в Краснодаре.

Не думаю, что по игрокам "Краснодар" - команда-чемпион, но да, одна из трех-четырех, которые претендуют. Если бы играли в одном турнире, то нам было бы гораздо проще бороться за первое место.

Было бы гораздо меньше травм, все были бы в оптимальной физической кондиции", - цитирует Смолова "Кубань 24".
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 09:08
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№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ММВ
Куда засобирался то?


Да, блин, Турцией поманили. Жаль.
Регистрация: 8.09.2012
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Куда засобирался то?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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