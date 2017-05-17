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"Крылья Советов": на поле в Томске снега не будет, включили подогрев (фото)

На арене "Труд" в Томске, где сегодня пройдет матч 29-го тура РФПЛ между "Томью" и "Крыльями Советов", включат подогрев из-за выпавшего снега.

"На стадионе "Труд" включили подогрев. К матчу снега на поле не будет. Сотрудники стадиона говорят, что игра пройдёт в достойных условиях", - сообщает пресс-служба самарского клуба в твиттере.

Теги: Крылья Советов Томь
Сегодня, 09:35
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