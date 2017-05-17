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Массимо Каррера: самый серьезный прогресс у Зобнина, его можно сравнить с Дзамброттой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил прогресс полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

– Какой футболист при вас больше всех прибавил по сравнению с началом сезона?

– Все игроки выросли как в технической подготовке, так и в тактической. В ментальном плане тоже. Но самый серьезный прогресс у Романа Зобнина.

– Вы сказали, что он может стать выдающимся игроком. Почему дали такое определение?

– У него есть все для того, чтобы стать очень хорошим футболистом. Он очень серьезный молодой человек и всегда работает по максимуму. Все это может сделать Романа серьезным игроком и чемпионом.

– С кем из выдающихся футболистов, с которыми вы пересекались, могли бы сравнить Зобнина на его позиции?

– Знаю не так много игроков, которые могут закрыть три позиции. Возможно, Дзамбротта, который мог выйти и в обороне, и в средней линии. Дзамбротта мог, как Зобнин, менять позиции во время матча.

СЭ
Теги: Каррера Зобнин Спартак
Сегодня, 09:58
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7
(2)
№7 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:17) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Тогда промеса с месси, а целовальщика штанги с буффоном. Чего мелочиться то???

Мэн,ты в топе самых тупорылых комментаторов руфу blush


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:40) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: какзайчонок
Тогда промеса с месси, а целовальщика штанги с буффоном. Чего мелочиться то???

а тебя с куском говна. чего мелочиться то?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:32) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Казак Ли Хой
Лучший игрок этого года.

Согласен


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 10:28) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Тогда промеса с месси, а целовальщика штанги с буффоном. Чего мелочиться то???

Зависть плохое дело , ну что сделаешь когда в твоей команде играют ДЕРЕВЬЯ,ПОЛЕНО И ЭТО ВСЁ ТРЕНИРУЕТ ЦЫГАН НЫТИК.
Регистрация: 8.05.2016
№3 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 10:26) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: какзайчонок
Тогда промеса с месси, а целовальщика штанги с буффоном. Чего мелочиться то???

бомбалейла joy


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"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 10:25) #
  • +2
  •  (6)

Зобнин действительно выдал отличный сезон. Лучший игрок этого года.


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№1 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 10:04) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Тогда промеса с месси, а целовальщика штанги с буффоном. Чего мелочиться то???
Регистрация: 15.03.2009
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