Массимо Каррера: самый серьезный прогресс у Зобнина, его можно сравнить с Дзамброттой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил прогресс полузащитника красно-белых Романа Зобнина.– Все игроки выросли как в технической подготовке, так и в тактической. В ментальном плане тоже. Но самый серьезный прогресс у Романа Зобнина.– У него есть все для того, чтобы стать очень хорошим футболистом. Он очень серьезный молодой человек и всегда работает по максимуму. Все это может сделать Романа серьезным игроком и чемпионом.– Знаю не так много игроков, которые могут закрыть три позиции. Возможно, Дзамбротта, который мог выйти и в обороне, и в средней линии. Дзамбротта мог, как Зобнин, менять позиции во время матча.