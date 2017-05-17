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"Спартаку" вручат золотые медали в середине июня
Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил о планах по торжественным мероприятиям в связи с победой команды в чемпионате России.
"Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто.
Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков – там и произойдет торжественное вручение медалей, – цитирует Федуна ТАСС.
"Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто.
Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков – там и произойдет торжественное вручение медалей, – цитирует Федуна ТАСС.
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