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"Спартаку" вручат золотые медали в середине июня

Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил о планах по торжественным мероприятиям в связи с победой команды в чемпионате России.

"Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто.

Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков – там и произойдет торжественное вручение медалей, – цитирует Федуна ТАСС.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 10:50
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