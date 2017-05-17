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"Урал" провел акцию "билеты в обмен на сигареты"

Пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских рассказал, как прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню табака.

"Решили в клубе, что было бы неплохо поучаствовать в акции, приуроченной ко Всемирному дню без табака. Как раз предстоящий матч с "Локомотивом" – отличный повод, так как нам есть что дать взамен.

Для этой акции было заготовлено 60 билетов. Вчера мы все их и раздали, примерно за час", – цитирует Медведевских "Чемпионат".

Талисман "Урала" Шмель предлагал жителям Екатеринбурга обменять пачку сигарет на два билета на матч с "Локомотивом".
Теги: Урал
Сегодня, 10:59
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