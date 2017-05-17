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Президент "Урала": мне нет дела до того, полетел Ари на матч с нами или нет

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что равнодушно отнесся к отсутствию нападающего Ари в заявке "Локомотива" на матч против его команды.

"Конечно, мне нет дела до того, полетел Ари на матч с нами или нет. Может быть, у него травма или просто тренерский штаб дал ему отдохнуть, никаких впечатлений от этой новости у меня нет.

У "Локомотива" и так достаточно сильная команда, достаточно сильные футболисты, которые и без Ари могут играть и побеждать. Не вижу в этом проблем для "Локомотива", - цитирует Иванова "Р-Спорт".

Напомним, в концовке финального матча Кубка России возникла массовая драка, в которой, в том числе, принимали участие Ари, Джефферсон Фарфан (оба – "Локомотив"), Артем Фидлер и Эдгар Манучарян (оба – "Урал"). В итоге все четверо были удалены.
Теги: Урал Ари
Сегодня, 11:10
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№2 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 11:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну да лысому могли бы и бейсболку на лысине поправить.
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: mal_rus (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Чумазый забздел, а Семин БАЛАБОЛКА...древняя
Регистрация: 21.03.2017
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