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Молодежные команды "Томи" и "Оренбурга" одержали победы

Завершились два матча чемпионата России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 29 тур

"Томь" - "Крылья Советов" - 2:0

Голы: Антипов, 16, Огарев, 75

"Оренбург" - "Уфа" - 3:1

Голы: Померко, 44, Митренко, 80, Калинин, 90+1 - Зарипов, 82.
Сегодня, 12:35
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