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У Андреса Иньесты родилась дочка
У полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесты и его супруги Анны Ортис родился третий ребёнок, девочку назвали Сиеной.
"Добро пожаловать, Сиена. Мама и дочка чувствуют себя хорошо. Это незабываемый день", - написал Иньеста в твиттере.
В семье Иньесты уже есть два ребёнка – Валерия (6 лет) и Паоло Андреа (1,5 года).
"Добро пожаловать, Сиена. Мама и дочка чувствуют себя хорошо. Это незабываемый день", - написал Иньеста в твиттере.
В семье Иньесты уже есть два ребёнка – Валерия (6 лет) и Паоло Андреа (1,5 года).
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