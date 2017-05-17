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У Андреса Иньесты родилась дочка

У полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесты и его супруги Анны Ортис родился третий ребёнок, девочку назвали Сиеной.

"Добро пожаловать, Сиена. Мама и дочка чувствуют себя хорошо. Это незабываемый день", - написал Иньеста в твиттере.

В семье Иньесты уже есть два ребёнка – Валерия (6 лет) и Паоло Андреа (1,5 года).
Теги: Иньеста
Сегодня, 12:59
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