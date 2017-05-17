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Денис Глушаков: хотелось утереть нос всем, кто спрашивал: "Ну, как там титулы?"
Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что его мечта о титуле наконец осуществилась.
"Когда переходил в "Спартак", сказал, что иду за трофеями. Ну, как говорится, обещанного три года ждут (улыбается). Правда, в моем случае - четыре. Помню, как многие смеялись: мол, как там титулы, кубки поживают? Я переживал. Хотелось утереть всем нос и сказать, что можно уже помолчать. И вот мечта о титуле осуществилась! Это моя первая медаль чемпионата России. Горжусь тем, что она золотая.
Нам было стыдно за то, что мы проиграли АЕК. Все перевернулось внутри. Болельщики ждали матчей Лиги Европы, мы — тоже. А потом так просто взяли и опустили руки, уступили игры и вылетели из борьбы. Думаю, тот момент был переломным. Команда встрепенулась. Мы увидели на трибунах разочарованных болельщиков, чьи надежды мы не оправдали. Их горе. Фанаты кричали на нас — и по делу. Нужен был всплеск, чтобы команда поняла, что "Спартак" должен играть лучше, должен побеждать. Болельщики достучались до нас.
Мы обращались друг к другу, говорили: да, вылетели из еврокубков, да, теперь непонятно, какова ситуация с главным тренером. Но нам нужно самим собраться и играть. Болельщики приходят на игры и поддерживают нас. Мы должны выходить и выкладываться. Это наш девиз и по сей день", - цитирует Глушаков официальный сайт красно-белых.
"Когда переходил в "Спартак", сказал, что иду за трофеями. Ну, как говорится, обещанного три года ждут (улыбается). Правда, в моем случае - четыре. Помню, как многие смеялись: мол, как там титулы, кубки поживают? Я переживал. Хотелось утереть всем нос и сказать, что можно уже помолчать. И вот мечта о титуле осуществилась! Это моя первая медаль чемпионата России. Горжусь тем, что она золотая.
Нам было стыдно за то, что мы проиграли АЕК. Все перевернулось внутри. Болельщики ждали матчей Лиги Европы, мы — тоже. А потом так просто взяли и опустили руки, уступили игры и вылетели из борьбы. Думаю, тот момент был переломным. Команда встрепенулась. Мы увидели на трибунах разочарованных болельщиков, чьи надежды мы не оправдали. Их горе. Фанаты кричали на нас — и по делу. Нужен был всплеск, чтобы команда поняла, что "Спартак" должен играть лучше, должен побеждать. Болельщики достучались до нас.
Мы обращались друг к другу, говорили: да, вылетели из еврокубков, да, теперь непонятно, какова ситуация с главным тренером. Но нам нужно самим собраться и играть. Болельщики приходят на игры и поддерживают нас. Мы должны выходить и выкладываться. Это наш девиз и по сей день", - цитирует Глушаков официальный сайт красно-белых.
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