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Денис Глушаков: хотелось утереть нос всем, кто спрашивал: "Ну, как там титулы?"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что его мечта о титуле наконец осуществилась.

"Когда переходил в "Спартак", сказал, что иду за трофеями. Ну, как говорится, обещанного три года ждут (улыбается). Правда, в моем случае - четыре. Помню, как многие смеялись: мол, как там титулы, кубки поживают? Я переживал. Хотелось утереть всем нос и сказать, что можно уже помолчать. И вот мечта о титуле осуществилась! Это моя первая медаль чемпионата России. Горжусь тем, что она золотая.

Нам было стыдно за то, что мы проиграли АЕК. Все перевернулось внутри. Болельщики ждали матчей Лиги Европы, мы — тоже. А потом так просто взяли и опустили руки, уступили игры и вылетели из борьбы. Думаю, тот момент был переломным. Команда встрепенулась. Мы увидели на трибунах разочарованных болельщиков, чьи надежды мы не оправдали. Их горе. Фанаты кричали на нас — и по делу. Нужен был всплеск, чтобы команда поняла, что "Спартак" должен играть лучше, должен побеждать. Болельщики достучались до нас.

Мы обращались друг к другу, говорили: да, вылетели из еврокубков, да, теперь непонятно, какова ситуация с главным тренером. Но нам нужно самим собраться и играть. Болельщики приходят на игры и поддерживают нас. Мы должны выходить и выкладываться. Это наш девиз и по сей день", - цитирует Глушаков официальный сайт красно-белых.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 13:36
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21
(4)
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:34) #
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online

Цитата: Red_Dragon
эта двадцатка включает ВСЕ официальные трофеи РФПЛ, куча предсезонных турниров, которые выигрывал ЦСКА, включая даже Копу дель Соль, не считаются

Сколько из 20, золото чемпионата и сколько кубка России?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 15:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: Red_Dragon
период 20

А можно поподробнее про 20. Что включается в эту двадцатку ?

эта двадцатка включает ВСЕ официальные трофеи РФПЛ, куча предсезонных турниров, которые выигрывал ЦСКА, включая даже Копу дель Соль, не считаются smile

Цитата: Hitman
Цитата: Red_Dragon
как-то так) За весь российский период 20-13 в пользу ЦСКА, но я повторю еще раз-пока спам не выиграет ЛЕ они против ЦСКА никто и звать их никак

за всю историю Советского и Российского футбола вы в глубокой жопе,а гордится второсортной говночашкой это верх ослоумия,впрочем можете гордиться только в зачет идет так же как и обычный трофей,мы лучше в группе ЛЧ будем играть,а вам удачи в говночашке,желаю вам каждый год там играть smile

Если считать и СССР, то у ЦСКА - 32 трофея, у спама-36, но еврокубок есть еврокубок. Наше имя вписано в историю европейского футбола, а кто такой спартак? Никто и звать его никак smile
Регистрация: 18.03.2017
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:23) #
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online

Цитата: Red_Dragon
период 20

А можно поподробнее про 20. Что включается в эту двадцатку ?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№18 Написал: Hitman (Сегодня, 15:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
как-то так) За весь российский период 20-13 в пользу ЦСКА, но я повторю еще раз-пока спам не выиграет ЛЕ они против ЦСКА никто и звать их никак

за всю историю Советского и Российского футбола вы в глубокой жопе,а гордится второсортной говночашкой это верх ослоумия,впрочем можете гордиться только в зачет идет так же как и обычный трофей,мы лучше в группе ЛЧ будем играть,а вам удачи в говночашке,желаю вам каждый год там играть smile
Регистрация: 20.04.2017
№17 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
у меня своя статистика, 20 - 1 в пользу Гинера, Федун размочил все таки счёт)

как-то так) За весь российский период 20-13 в пользу ЦСКА, но я повторю еще раз-пока спам не выиграет ЛЕ они против ЦСКА никто и звать их никак smile
Регистрация: 18.03.2017
№16 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:58) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
про помощь судей просто нет слов - банальная зависть

Нееее, у нас чемпионат только с помощью судей можно выиграть, не отпирайся. Сами всем внушали - теперь воспринимайте.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№15 Написал: паровоз (Сегодня, 14:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Primus
Lokoflesh,
А в угоду Кубка России сливать чемпионат - это что, уже в порядке вещей? smirk
Глушаков и Самедов правильно сделали, что свалили от пилоток

ушел гуэнплен-14\15 КР,
ушел песик-16\17 КР!
у нас еще Бузов есть и Шиша! завернуть? laughing
Регистрация: 25.06.2016
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 14:21) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
проиграла, что сказать еще..)

то- то же
Цитата: serega_user
есть с кого пример брать...что ни новость про ЦСКА - везде спартаковский помёт) так что наслаждайся и моей ерундой

мы к юмору спокойно относимся,спасибо что вылезаете потихоньку из теткиных погребов,мы рады вас видеть)
Цитата: serega_user
у меня своя статистика, 20 - 1 в пользу Гинера, Федун размочил все таки счёт)

ну у тебя своя статистика но она не ограничивается одним Гинером за 25 лет проведения ЧР
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: Primus Москва (Сегодня, 14:20) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Lokoflesh,
А в угоду Кубка России сливать чемпионат - это что, уже в порядке вещей? smirk
Глушаков и Самедов правильно сделали, что свалили от пилоток


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:19) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Никто не оспаривает ваше чемпионство, но оно с очень сильным душком.
Слив из еврокубков, которое вы с помощью судьи украли у Локо, слив Аленя и из КР, ощутимая помощь судеек в домашних матчах, в которых вы не выглядели сильнее Ростова, Зенита, Локо, того же Оренбурга.
Хотя конечно, вам уже было совсем пофигу и край, где и как, главное когда.
Теперь будете доказывать, что все было не случайно.


Cмешно, читать про умышленные сливы из кубков, а про помощь судей просто нет слов - банальная зависть. Посмотри как тащат Зенит и вспомни прошлогодних ослов, которых за уши волокли весь сезон до последнего тура.
Регистрация: 2.02.2012
№11 Написал: vvSpartak (Сегодня, 14:13) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Команда встрепенулась.

У-гу, скипидaр попал на *опу, бывает.
Никто не оспаривает ваше чемпионство, но оно с очень сильным душком.
Слив из еврокубков, которое вы с помощью судьи украли у Локо, слив Аленя и из КР, ощутимая помощь судеек в домашних матчах, в которых вы не выглядели сильнее Ростова, Зенита, Локо, того же Оренбурга.
Хотя конечно, вам уже было совсем пофигу и край, где и как, главное когда.
Теперь будете доказывать, что все было не случайно.

вас бедолаг как кубок надломил, что еле в десятку попадаете


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:13) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: Lokoflesh
Никто не оспаривает ваше чемпионство, но оно с очень сильным душком.
Слив из еврокубков, которое вы с помощью судьи украли у Локо, слив Аленя и из КР, ощутимая помощь судеек в домашних матчах, в которых вы не выглядели сильнее Ростова, Зенита, Локо, того же Оренбурга.

И ты, который за "Локомотив", пошёл на "спартаковскую" новостную ветку чтобы немного погадить?
Лучше бы "мужичка в петушке" обсуждал и "прорывное усиление перед следующим чемпионатом" в "Локо". smile
А то, как паровозы под руководством этих "успешных менеджеров и титулованного тренера" в следующем чемпионате будут ЯРОСТНО бороться за непопадание в зону вылета?
С той, с позволения сказать, "игрой", что сейчас показывают паровозы, ваш удел - с 6-го по 10 места.
И, что характерно, никаких предпосылок к улучшению качества игры и психологического подъёма игроков я не наблюдаю. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:11) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
а ты тут ерунду какую то пишешь

есть с кого пример брать...что ни новость про ЦСКА - везде спартаковский помёт) так что наслаждайся и моей ерундой
Цитата: Hitman
Спартак 10 ти кратный чемпион России

у меня своя статистика, 20 - 1 в пользу Гинера, Федун размочил все таки счёт)
Цитата: Hitman
кстати как там ваша молодежка

проиграла, что сказать еще..)


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:04) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Локомотив»
Команда встрепенулась.

У-гу, скипидaр попал на *опу, бывает.
Никто не оспаривает ваше чемпионство, но оно с очень сильным душком.
Слив из еврокубков, которое вы с помощью судьи украли у Локо, слив Аленя и из КР, ощутимая помощь судеек в домашних матчах, в которых вы не выглядели сильнее Ростова, Зенита, Локо, того же Оренбурга.
Хотя конечно, вам уже было совсем пофигу и край, где и как, главное когда.
Теперь будете доказывать, что все было не случайно.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: Sima Питер (Сегодня, 14:03) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Отглушанный видимо от радости крышу потерял....фонтанирует на каждом углу....весь чпортак помалкивает в основном, так сказать радуется в меру, ждет вручения медалей, а этот даже в метро поехал, чтобы каждому встречному рассказать, что он выиграл первую медаль.....
Регистрация: 7.11.2016
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 14:02) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Hitman
Уже утерли носы местным сервантесам,Мы Чемпионы!

случаются же в мире аномальные явления..))

только для несмышленых осликов,Спартак 10 ти кратный чемпион России,а ты тут ерунду какую то пишешь,кстати как там ваша молодежка?))
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: debil (Сегодня, 13:56) #
  • -10
  •  (10)

глушак как прорвало на выступления и метро на площадь еще выйди 2 раза удачно попал и не как не успокоится .... осень успокоит будете проходить быстро и вниз глаза ..
Регистрация: 30.06.2016
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:53) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Уже утерли носы местным сервантесам,Мы Чемпионы!

случаются же в мире аномальные явления..))


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 13:46) #
  • 0
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже утерли носы местным сервантесам,Мы Чемпионы!
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:45) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Во всех мыслях затаенная злость и обида.Чемпионство нужно не ради титула ,а для того,чтобы утирать обидчикам носы.В метро тоже с кучей платков поехал ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (21)
online

Не просто утерли нос, но и дали отчмокать целому поколению кс и сбголубым тиффоззи.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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