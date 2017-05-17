Халка заподозрили в ударе тренера и ненавистному отношению к китайскому народу

Китайская футбольная ассоциация начала расследование против нападающего "Шанхай Теллэйс" Халка по поводу нападения на тренера "Гуйчжоу Чжичэн" в связи с "ненавистным отношением к китайскому народу"."Ассоциация не терпит поведение, которое не соответствует спортивной этике вне зависимости от того, кем является этот игрок. Исключений не существует", – заявил пресс-секретарь Китайской футбольной ассоциации.Сообщается, что бразильский футболист в перерыве матча против "Гуйчжоу Чжичэн" (3:0) ударил помощника главного тренера "Гуйчжоу" Ю Минга. Главный тренер "Гуйчжоу" Ли Бинг предположил, что удар связан с ненавистью Халка к китайскому народу.Позже "Шанхай" выступил с опровержением этой информации: "Заявления о том, что Халк ударил ассистента главного тренера "Гуйчжоу", не соответствуют действительности".Генеральный менеджер "Шанхая" заявил, что при просмотре записей камер видеонаблюдения не было замечено никакой драки.