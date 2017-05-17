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Халка заподозрили в ударе тренера и ненавистному отношению к китайскому народу
Китайская футбольная ассоциация начала расследование против нападающего "Шанхай Теллэйс" Халка по поводу нападения на тренера "Гуйчжоу Чжичэн" в связи с "ненавистным отношением к китайскому народу".
"Ассоциация не терпит поведение, которое не соответствует спортивной этике вне зависимости от того, кем является этот игрок. Исключений не существует", – заявил пресс-секретарь Китайской футбольной ассоциации.
Сообщается, что бразильский футболист в перерыве матча против "Гуйчжоу Чжичэн" (3:0) ударил помощника главного тренера "Гуйчжоу" Ю Минга. Главный тренер "Гуйчжоу" Ли Бинг предположил, что удар связан с ненавистью Халка к китайскому народу.
Позже "Шанхай" выступил с опровержением этой информации: "Заявления о том, что Халк ударил ассистента главного тренера "Гуйчжоу", не соответствуют действительности".
Генеральный менеджер "Шанхая" заявил, что при просмотре записей камер видеонаблюдения не было замечено никакой драки.
Sports.ru
"Ассоциация не терпит поведение, которое не соответствует спортивной этике вне зависимости от того, кем является этот игрок. Исключений не существует", – заявил пресс-секретарь Китайской футбольной ассоциации.
Сообщается, что бразильский футболист в перерыве матча против "Гуйчжоу Чжичэн" (3:0) ударил помощника главного тренера "Гуйчжоу" Ю Минга. Главный тренер "Гуйчжоу" Ли Бинг предположил, что удар связан с ненавистью Халка к китайскому народу.
Позже "Шанхай" выступил с опровержением этой информации: "Заявления о том, что Халк ударил ассистента главного тренера "Гуйчжоу", не соответствуют действительности".
Генеральный менеджер "Шанхая" заявил, что при просмотре записей камер видеонаблюдения не было замечено никакой драки.
Sports.ru
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