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Халка заподозрили в ударе тренера и ненавистному отношению к китайскому народу

Китайская футбольная ассоциация начала расследование против нападающего "Шанхай Теллэйс" Халка по поводу нападения на тренера "Гуйчжоу Чжичэн" в связи с "ненавистным отношением к китайскому народу".

"Ассоциация не терпит поведение, которое не соответствует спортивной этике вне зависимости от того, кем является этот игрок. Исключений не существует", – заявил пресс-секретарь Китайской футбольной ассоциации.

Сообщается, что бразильский футболист в перерыве матча против "Гуйчжоу Чжичэн" (3:0) ударил помощника главного тренера "Гуйчжоу" Ю Минга. Главный тренер "Гуйчжоу" Ли Бинг предположил, что удар связан с ненавистью Халка к китайскому народу.

Позже "Шанхай" выступил с опровержением этой информации: "Заявления о том, что Халк ударил ассистента главного тренера "Гуйчжоу", не соответствуют действительности".

Генеральный менеджер "Шанхая" заявил, что при просмотре записей камер видеонаблюдения не было замечено никакой драки.

Sports.ru
Теги: Халк
Сегодня, 13:52
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15
(2)
№15 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:10) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Неужто Живанилду гасил этого Ю со словами -"Получи, китеза ускоглазая, ненавижу вас!!!"? laughing
Регистрация: 17.05.2017
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:09) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Главный тренер "Гуйчжоу" Ли Бинг предположил, что удар связан с ненавистью Халка к китайскому народу.

Ну не, для этого нужно самого Си Цзиньпина ударить, а так это просто удар помощника тренера.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№13 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Давай обратно, Живанилду ! ЖДЕМ!!
Регистрация: 14.12.2016
№12 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 14:56) #
  • -3
  •  (3)
online

Выходит он расист, этот Живанилду.)
Регистрация: 28.05.2014
№11 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 14:48) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
давай обратно, Живанилду

Даже покажем кому ушатать.
Регистрация: 6.11.2011
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 14:42) #
  • 0
  •  (2)

это тебе не хухры мухры ...ещё и посадить могут..играл бы лучше в европе ..деньги конечно вещь хорошая но восток не предсказуем...
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Неделя прошла, как он уже одного ударил. Того же самого, кстати. И тот же народ оскорбил. Что ничего не учит ...новостников? joy


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:25) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
давай обратно, Живанилду


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: zzzz (Сегодня, 14:18) #
  • 0
  •  (2)

Конечно, он же в Японии играл - это всё объясняет
Регистрация: 15.03.2017
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:16) #
  • +2
  •  (8)
online

Этой "новости" уже сто лет в обед.
Что кореШ Шпонденты Ру Фу уже совсем обленились?
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Личный конфликт, вызванный эмоциями на поле назвать "ненавистью к целому народу"? Странно, конечно. Хотя как там было дело на самом деле - мало кто знает.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№4 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 14:07) #
  • -11
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Мразь толстожопая.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 14:06) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
по еб..щу и в отдел кадров
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (10)
online

Как бы не посадили лет на 20.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 13:54) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Реал»
Новости решили крутить по кругу?)
Регистрация: 31.03.2015
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