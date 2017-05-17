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Молодежка ЦСКА проиграла "Рубину" и упустила шанс выйти в лидеры

ЦСКА проиграл "Рубину" (0:1) в матче 29-го тура молодежного первенства и упустил шанс вернуться на первое место. Отставание от лидирующего "Спартака" составляет два очка.

Молодежное первенство. 29 тур

"Рубин" - ЦСКА - 1:0

Голы: Шабанов, 63

"Рубин": Акмурзин, Доронин, Щербин (Лукоянов, 75), Михайлов, Губанов, Шабанов, Макеев (Николаев, 55), Яковлев (Бадриев, 90), Голдобин (Торгашов, 66), Алукаев (Шарафеев, 90), Каменщиков (Гилязутдинов, 79)

ЦСКА: Помазун, Алибеков, Козлов, Станисавлевич, Хосонов, Тикнизян, Олейников, Гордюшенко, Пухов, Кучаев, Жамалетдинов

Предупреждения: Алибеков, 69, Жамалетдинов, 83, Доронин, 88, Станисавлевич, 90, Хосонов, 90, Каменщиков, 90

Предупреждения: Станисавлевич, 90.
Теги: ЦСКА Рубин
Сегодня, 14:06
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13
(1)
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:35) #
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online

Цитата: Marlboro
Играй там Спартак 2,борьба за золото закончилась бы еще в первом круге)


Надо было туда Спартак-1 направить. Самое место...
Регистрация: 26.01.2007
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Marlboro
Играй там Спартак 2,борьба за золото закончилась бы еще в первом круге)

Можно было бы, Спартак -2 уже играл бы в РФПЛ


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шикарно, теперь надо обыгрывать Тулу


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AlexCM
Цитата: Marlboro
Это даже Спартак -3


По сути да.

Играй там Спартак 2,борьба за золото закончилась бы еще в первом круге)


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 14:20) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
Это даже Спартак -3


По сути да.


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№8 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valar
Пусть Спартак и молодёжное выигрывает, что бы было болельщикам поговорить о вселенском могуществе :) Натерпелись бедняжки за 16 лет, заслужили праздника

А вы сильно притомились от груза золота, что ли? smile


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:15) #
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online

Похоже на правду, что на белом свете есть две Великие команды -это ФК Спартак Москва и молодежка ФК Спартак Москва!

ОуКБ покрыло зонтом всю футбольную Россию.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Valar (Сегодня, 14:13) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Пусть Спартак и молодёжное выигрывает, что бы было болельщикам поговорить о вселенском могуществе :) Натерпелись бедняжки за 16 лет, заслужили праздника


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№5 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 14:12) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AlexCM
По ходу молодёжка тоже чемпионами будет. stuck_out_tongue_winking_eye

Это даже Спартак -3


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 14:11) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
По ходу молодёжка тоже чемпионами будет. stuck_out_tongue_winking_eye


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№3 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:11) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже ничья с Арсеналом делает нашу молодежку чемпионом!
Регистрация: 27.04.2009
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 14:10) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оперативно.Спасибо камушки,Вперед Спартак!
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 14:08) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Аха-ха-ха-хаааааа)))))


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
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