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"Краснодар" обыграл "Зенит" в матче молодежных команд
В матче 29-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Зенит" потерпел поражение от "Краснодара".
Молодежное первенство. 29 тур
"Зенит" - "Краснодар" - 1:3
Голы: Игнатьев, 7, Григорян, 56, Уткин, 78, Денисов, 90+1
"Зенит": Рудаков, Пенчиков, Плотников, Каккоев (Алоян, 89), Круговой, Мусаев, Казаков (Горулёв, 65), Кириллов (Денисов, 79), Макеев (Колдунов, 42), Еловских, Некрасов (Культинов, 58)
"Краснодар": Сафонов, Ивашин, Голубев (Сергеев, 81), Мартынов, Бочко, Бородин, Уткин (Иванов, 87), Черников (Текучёв, 40), Бутенко (Григорян, 46), Игнатьев, Сулейманов (Самаренкин, 85)
Предупреждения: Бутенко, 30, Игнатьев, 46, Голубев, 72, Колдунов, 82
Молодежное первенство. 29 тур
"Зенит" - "Краснодар" - 1:3
Голы: Игнатьев, 7, Григорян, 56, Уткин, 78, Денисов, 90+1
"Зенит": Рудаков, Пенчиков, Плотников, Каккоев (Алоян, 89), Круговой, Мусаев, Казаков (Горулёв, 65), Кириллов (Денисов, 79), Макеев (Колдунов, 42), Еловских, Некрасов (Культинов, 58)
"Краснодар": Сафонов, Ивашин, Голубев (Сергеев, 81), Мартынов, Бочко, Бородин, Уткин (Иванов, 87), Черников (Текучёв, 40), Бутенко (Григорян, 46), Игнатьев, Сулейманов (Самаренкин, 85)
Предупреждения: Бутенко, 30, Игнатьев, 46, Голубев, 72, Колдунов, 82
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