Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Краснодар" обыграл "Зенит" в матче молодежных команд

В матче 29-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Зенит" потерпел поражение от "Краснодара".

Молодежное первенство. 29 тур

"Зенит" - "Краснодар" - 1:3

Голы: Игнатьев, 7, Григорян, 56, Уткин, 78, Денисов, 90+1

"Зенит": Рудаков, Пенчиков, Плотников, Каккоев (Алоян, 89), Круговой, Мусаев, Казаков (Горулёв, 65), Кириллов (Денисов, 79), Макеев (Колдунов, 42), Еловских, Некрасов (Культинов, 58)

"Краснодар": Сафонов, Ивашин, Голубев (Сергеев, 81), Мартынов, Бочко, Бородин, Уткин (Иванов, 87), Черников (Текучёв, 40), Бутенко (Григорян, 46), Игнатьев, Сулейманов (Самаренкин, 85)

Предупреждения: Бутенко, 30, Игнатьев, 46, Голубев, 72, Колдунов, 82
Теги: Краснодар Зенит
Сегодня, 14:08
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 14:43) #
  • +1
  •  (1)

Имхо, эти парни из Краснодара, если этим же составом выступят в след сезоне в турнире молодежек , смогут побороться за чемпионство.
Они в среднем на год-два младше соперников, но могут войти в пятерку и в этом сезоне.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.