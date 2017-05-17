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Леонид Федун: у Карреры появится новый помощник - это будет итальянец

Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал, что в тренерском штабе Массимо Карреры может появиться новый специалист.

"Скорее всего, у Карреры появится новый помощник. Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав. Если будет новый тренер, он будет итальянцем", – цитирует Федуна ТАСС.
Теги: Федун Спартак Каррера
Сегодня, 14:27
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9
(0)
№9 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 15:09) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
а почему не спартаковец? smile
Регистрация: 18.03.2017
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
своевременно
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Гаттузо


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:45) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: tar-tas
Магерини.

Упаси нас, Господи! flushed
Она же "голубеньких" будет в команду сватать.
Ну, это... чтобы гейропейский менталитет привить.
И беженцев из Сирии.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (6)
online

И что бы перспективный был. Вдруг через годик Массимо пригласят в какой нибудь большой клуб тренировать. Иди знай маза фака. А тут он осталвяет после себя готового тренера.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Critique
Антонио Конте?


Магерини.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№3 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так,написано что итальянец будет,румына не предлагать)))))))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 14:30) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Critique
Антонио Конте?

Нет, мля!
Сильвио Берлускони.

Шутник, что ли, доморощенный?
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Critique (Сегодня, 14:29) #
  • +2
  •  (10)

Антонио Конте?
Регистрация: 17.04.2017
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