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Контрольно-счетная палата проверит стадион в Санкт-Петербурге

Глава Контрольно-счётной палаты Вадим Лопатников пообещал прийти с проверкой на стадион "Санкт-Петербург", сообщил он 17 мая в городском парламенте в ходе итогового доклада о деятельности аудиторов Петербурга.

"Ситуация, которая там есть, никого не удовлетворяет, и нас в том числе", – отметил глава КСП.

Последние проверки КСП выявили нецелевые расходы у нескольких ведомств в рамках подготовки чемпионата мира по футболу. Не соответствующими бюджетным программам признаны траты комитета по природопользованию 2,4 млн на услуги сертификации стадиона.

Кроме того, нецелевым расходованием посчитали затраты комитета по физической культуре (595 тысяч рублей) на проведение выставки коммерческих партнеров и городов – организаторов ФИФА.

Фонтанка
Теги: Крестовский
Сегодня, 14:57
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№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
тупо чтобы пройти без билета на КК ))))))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:03) #
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да, зайдут за своим чемоданом, уе6ища.. что, до этого не знали о масштабах? или им не разрешали нос совать?
напомню, Сергей Степашин в свое время раз в неделю давал интервью о стадионе на крестовском, о безумных тратах.. а немного после эта мразь приехала в СПб, сходила с инспекцией на стадион и заткнулась.. вот прям совсем.. и не слышно его многие годы.
Совпадение? (с)

гниды 6лять


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:01) #
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online

Не соответствующими бюджетным программам признаны траты комитета по природопользованию 2,4 млн на услуги сертификации стадиона.

Кроме того, нецелевым расходованием посчитали затраты комитета по физической культуре (595 тысяч рублей) на проведение выставки коммерческих партнеров и городов – организаторов ФИФА.

И того - менее трёх миллионов.
РУБЛЕЙ!

И ЭТО ВСЁ??? flushed
Это даже верхом цинизма назвать - будет очень мягко.
Регистрация: 6.08.2008
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