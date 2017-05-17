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Контрольно-счетная палата проверит стадион в Санкт-Петербурге
Глава Контрольно-счётной палаты Вадим Лопатников пообещал прийти с проверкой на стадион "Санкт-Петербург", сообщил он 17 мая в городском парламенте в ходе итогового доклада о деятельности аудиторов Петербурга.
"Ситуация, которая там есть, никого не удовлетворяет, и нас в том числе", – отметил глава КСП.
Последние проверки КСП выявили нецелевые расходы у нескольких ведомств в рамках подготовки чемпионата мира по футболу. Не соответствующими бюджетным программам признаны траты комитета по природопользованию 2,4 млн на услуги сертификации стадиона.
Кроме того, нецелевым расходованием посчитали затраты комитета по физической культуре (595 тысяч рублей) на проведение выставки коммерческих партнеров и городов – организаторов ФИФА.
Фонтанка
"Ситуация, которая там есть, никого не удовлетворяет, и нас в том числе", – отметил глава КСП.
Последние проверки КСП выявили нецелевые расходы у нескольких ведомств в рамках подготовки чемпионата мира по футболу. Не соответствующими бюджетным программам признаны траты комитета по природопользованию 2,4 млн на услуги сертификации стадиона.
Кроме того, нецелевым расходованием посчитали затраты комитета по физической культуре (595 тысяч рублей) на проведение выставки коммерческих партнеров и городов – организаторов ФИФА.
Фонтанка
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