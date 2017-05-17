Мануэль Нойер не вошел в состав сборной Германии на Кубок конфедераций

Сборная Германии опубликовала состав на Кубок конфедераций-2017 в России.Напомним, на групповом этапе немцы сыграют с Австралией, Камеруном и Чили.: Бернд Лено, Марк-Андре тер Стеген, Кевин Трапп;: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, Йозуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горетцка, Себастьян Руди, Лерой Сане, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.