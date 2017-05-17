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Мануэль Нойер не вошел в состав сборной Германии на Кубок конфедераций

Сборная Германии опубликовала состав на Кубок конфедераций-2017 в России.

Напомним, на групповом этапе немцы сыграют с Австралией, Камеруном и Чили.

Вратари: Бернд Лено, Марк-Андре тер Стеген, Кевин Трапп;

Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, Йозуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горетцка, Себастьян Руди, Лерой Сане, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 15:22
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
молодежку повезли обкатывать


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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