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Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
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Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Юрий Сёмин: у Ари небольшая микротравма, мы не стали рисковать
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал об отсутствии форварда Ари на матч с "Уралом".
"У Ари небольшая микротравма, полученная в последней игре. Мы не стали рисковать, он готовится к игре с "Зенитом". Какой может быть конфликт? Финал Кубка – это много эмоций, и он прошёл хорошо. Не было бы эмоций – не так запомнился бы. Нормальный процесс", - сказал Сёмин в эфире телеканала "Наш футбол".
"У Ари небольшая микротравма, полученная в последней игре. Мы не стали рисковать, он готовится к игре с "Зенитом". Какой может быть конфликт? Финал Кубка – это много эмоций, и он прошёл хорошо. Не было бы эмоций – не так запомнился бы. Нормальный процесс", - сказал Сёмин в эфире телеканала "Наш футбол".
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