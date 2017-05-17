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Юрий Сёмин: у Ари небольшая микротравма, мы не стали рисковать

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал об отсутствии форварда Ари на матч с "Уралом".

"У Ари небольшая микротравма, полученная в последней игре. Мы не стали рисковать, он готовится к игре с "Зенитом". Какой может быть конфликт? Финал Кубка – это много эмоций, и он прошёл хорошо. Не было бы эмоций – не так запомнился бы. Нормальный процесс", - сказал Сёмин в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Семин Урал Ари Локомотив
Сегодня, 18:19
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(1)
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:39) #
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online

Небольшая микроложь Палычу простительна? Зачем ему рисковать? Непонятно.
Регистрация: 30.08.2008
№3 Написал: Играл с Сашей Головнем (Сегодня, 18:38) #
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  •  (2)

В матче не принимают участие все участники потасовки финала Кубка России: Павлюченко и Фидлер у Урала и Фернандеш и Ари у Локомотива. Вероятно, договорились, чтобы матч прошел спокойно.
Регистрация: 7.01.2017
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:24) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Не красит эта ложь Семина. Ну зачем так втупую подставляться? Ведь всем было и та ясно,что оборзевшая обезьяна зассыт ехать в Е-бург
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 18:21) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Палыч, тебе то зачем этот звездешь и выгораживания?не в этом матче так в другом сломают Ари и будут правы
Регистрация: 20.04.2017
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