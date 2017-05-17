Юрий Сёмин: у Ари небольшая микротравма, мы не стали рисковать

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал об отсутствии форварда Ари на матч с "Уралом"."У Ари небольшая микротравма, полученная в последней игре. Мы не стали рисковать, он готовится к игре с "Зенитом". Какой может быть конфликт? Финал Кубка – это много эмоций, и он прошёл хорошо. Не было бы эмоций – не так запомнился бы. Нормальный процесс", - сказал Сёмин в эфире телеканала "Наш футбол".