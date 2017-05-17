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"Рубин" - ЦСКА: стали известны стартовые составы

"Рубин" и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.

"Рубин": Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, Ткачук, Цакташ, М'Вила, Рочина, Канунников, Жонатас.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.

Запас: Помазун, Овчинников, Набабкин, Тошич, Миланов, Ионов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Дзагоев, Хосонов, Кучаев.
Теги: Рубин ЦСКА
Сегодня, 18:26
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