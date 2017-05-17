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18:12
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
15:49
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
"Анжи" и "Ростов" объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России "Анжи" - "Ростов".
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Тетрашвили, Гулиев, Хадарцев, Яковлев, Долгов, Будковский.
Запас: Фильцов, Форбс, Саид, Хубулов, Дудиев, Кацаев, Асильдаров, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Прудников, Георгиевский.
"Ростов": Медведев, Ф. Кудряшов, Симич, Навас, Калачев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Девич, Бухаров.
Запас: Гошев, Комиссаров, Мевля, Терентьев, Сорокин, Могилевец, Полоз, Препелицэ, Азмун.
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Тетрашвили, Гулиев, Хадарцев, Яковлев, Долгов, Будковский.
Запас: Фильцов, Форбс, Саид, Хубулов, Дудиев, Кацаев, Асильдаров, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Прудников, Георгиевский.
"Ростов": Медведев, Ф. Кудряшов, Симич, Навас, Калачев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Девич, Бухаров.
Запас: Гошев, Комиссаров, Мевля, Терентьев, Сорокин, Могилевец, Полоз, Препелицэ, Азмун.
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