Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Анжи" и "Ростов" объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России "Анжи" - "Ростов".

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Тетрашвили, Гулиев, Хадарцев, Яковлев, Долгов, Будковский.

Запас: Фильцов, Форбс, Саид, Хубулов, Дудиев, Кацаев, Асильдаров, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Прудников, Георгиевский.

"Ростов": Медведев, Ф. Кудряшов, Симич, Навас, Калачев, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Девич, Бухаров.

Запас: Гошев, Комиссаров, Мевля, Терентьев, Сорокин, Могилевец, Полоз, Препелицэ, Азмун.
Теги: Анжи Ростов
Сегодня, 18:31
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.