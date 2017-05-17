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"Зенит" - "Краснодар": Дзюба, Кокорин и Федор Смолов появятся на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Краснодара" на матч 29-го тура российской Премьер-Лиги.

"Зенит": Лунев, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.

"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, Газинский, Перейра, Мамаев, Классон, Смолов.
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 18:41
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11
(1)
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 19:20) #
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online

посмотрим реакцию стадиона на коко
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Румын решил стоять до конца!

надеюсь недолго стоять ему осталось...мля по Матчу опять сопли чимпиёнские, тьфу какая гадость confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Цитата: vermis_64
У меня просто нет слов. Румын решил стоять до конца! Нету и Коко в составе и ни ипет.

Упёртый как баран


ХЗ, Коко иррационален. Может и выдать сегодня.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№8 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
У меня просто нет слов. Румын решил стоять до конца! Нету и Коко в составе и ни ипет.

Упёртый как баран
Регистрация: 17.05.2015
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:57) #
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Ничью надо. и победу Ростова. Тогда Зенит мимо ЛЧ, рекорд Игоря продолжается и краснодар мимо еврокубков.
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
А где Эрнани до кучи?Что б точно проиграть.Шатова даже в запасе нет.Пока в команде румын Олегу не играть.Кокорин в атаке?Здорово.Ивановича сменил Нету.Типа он быстрее против Смолова?Плаческу как всегда зажигает.Интересно он в маразме старческом или просто вредитель?


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: Валерий Ветров (Сегодня, 18:53) #
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online

Коко сегодня покер сделает )))
Регистрация: 30.04.2017
№4 Написал: Primus Москва (Сегодня, 18:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Давай, Федя, отцепляй бомжей от Лиги чемпионов, а сам летом к нам переходи smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№3 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:52) #
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Можно поменять Кокорина на Смолова?


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА по ходу в ЛЧ.


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:43) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
У меня просто нет слов. Румын решил стоять до конца! Нету и Коко в составе и ни ипет.
Регистрация: 23.08.2016
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