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Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
15:49
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
"Зенит" - "Краснодар": Дзюба, Кокорин и Федор Смолов появятся на поле с первых минут
Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Краснодара" на матч 29-го тура российской Премьер-Лиги.
"Зенит": Лунев, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.
"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, Газинский, Перейра, Мамаев, Классон, Смолов.
"Зенит": Лунев, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.
"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, Газинский, Перейра, Мамаев, Классон, Смолов.
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