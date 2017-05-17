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"Спартак" разгромил "Терек", Глушаков оформил дубль

В своем первом домашнем матче после оформления чемпионства "Спартак" обыграл "Терек".

Чемпионат России

29 тур

"Спартак" - "Терек" 3:0

Голы: Глушаков, 15, 19, Промес, 74.

"Спартак": Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков (Самедов, 69), Фернандо, Попов (Джано, 62), Промес, Зе Луиш (Адриано, 65).

"Терек": Городов, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Мохаммади, Анхель, Кузяев, Пирис, Иванов (Бериша, 89), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг.

Предупреждения: Попов, 23, Пирис, 45+1, Промес, 75.
Теги: Спартак Терек
Сегодня, 21:22
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29
(1)
№29 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 22:30) #
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online

Цитата: zenit47
фу ***, Реброва раздеть до трусов, вот вся суть многомиллионной армии болел, фу на<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-
->. уроды

А ты хотел, что бы тебя раздели, нехорошего? ОБЫДНО, да? По себе судишь-вот и вся суть твоя - бирюзово- гламурная... Тьфу, гон..он
Регистрация: 3.12.2016
№28 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:27) #
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online

Цитата: Пивовед
maradona72,
С долгожданным Чемпионством, Серж!
Мы верили в Команду и она оплатила нам за нашу верность Красно- Белому Флагу !

Оле Оле Оле!

С Чемпионством, Леха! Величайший Клуб современности вернулся на трон. На свое законное место!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№27 Написал: Quincy (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
как же нравится истерика бомжей на протяжение всего сезона,которые ждали осечек Спартака,а теперь и церемонию не так провели,да и Терек со Спартаком не бился,Москва уничтожает Питер и тд,просто ущербы деградированные и лузеры smile
Регистрация: 2.09.2016
№26 Написал: vit (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: belozero
Цитата: Blessing
Администрации надо срочно проводить дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию, для спасения здоровой атмосферы сайта.

В Питере уже проводят. Гастеры весь новый стадик зассали.

ща новость появится... и бомжей как куем сдует...)))


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№25 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing

Администрации надо срочно проводить дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию, для спасения здоровой атмосферы сайта.

А ты прав, газовый бомж..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№24 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чемпионы.
Регистрация: 12.02.2013
№23 Написал: Конунг (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всех Красно-Белых Братьев С Чемпионством!!! Уррраааа!!!
Регистрация: 20.04.2016
№22 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 22:18) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Администрации надо срочно проводить дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию, для спасения здоровой атмосферы сайта.

В Питере уже проводят. Гастеры весь новый стадик зассали.


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Спартак-Чемпион!!!
Регистрация: 12.09.2007
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:18) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Blessing
Администрации надо срочно проводить дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию, для спасения здоровой атмосферы сайта.


Сжечь тебя публично на газовой горелке и мир станет чище. Однозначно.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:15) #
  • -14
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
фу ***, Реброва раздеть до трусов, вот вся суть многомиллионной армии болел, фу навырезано-->вырезано. со ды

Администрации надо срочно проводить дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию, для спасения здоровой атмосферы сайта.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:12) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
Я такого никогда еще не видел.

Это Спартак!

Цитата: Marlboro
Это лучший клуб,это лучший город,это лучшие фанаты!!!Такое чувство,что Москву сегодня разнесут.

Спартак - это я!
Спартак- это МЫ!
Спартак- это лучшие люди Страны !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№18 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 22:07) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак спасибо за Победу!Спасибо за чемпионство!Браво Спартак!Браво Дон Массимо!
Регистрация: 8.05.2017
№17 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 21:55) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!!! Чемпионы!!! Респект болелам!


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Спартак-Чемпион!!!
Регистрация: 12.09.2007
№16 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:53) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я такого никогда еще не видел.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№15 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:53) #
  • +6
  •  (10)

Спартак с Победой с крупным счётом!
Очень весело играли...
Регистрация: 7.05.2010
№14 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:52) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это лучший клуб,это лучший город,это лучшие фанаты!!!Такое чувство,что Москву сегодня разнесут.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:49) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
maradona72,
С долгожданным Чемпионством, Серж!
Мы верили в Команду и она оплатила нам за нашу верность Красно- Белому Флагу !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:38) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
ахахаа..что они там творят..Заслужили!!!Молодцы!
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:32) #
  • -2
  •  (4)
online

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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:32) #
  • +6
  •  (12)

Спасибо за чемпионскую игру в чемпионском матче!!!!

Спасибо за чемпионскую игру в чемпионском матче!!!!
Регистрация: 20.03.2017
№9 Написал: korandvik Моск. обл. (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (11)
online

КРАСОТА!!!!!!!!!!!!!!


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Истину не знает никто, а правду знает каждый, и у каждого она своя.
Регистрация: 17.03.2008
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 21:30) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Краснодар»
По чемпионски обыграли Терек..Глушаков красава..Нашел Дон Каррера ему место..
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: Quincy (Сегодня, 21:28) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
На поле настоящая красота и праздник,таких масштабных празднований я не припомню в ЧР,СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 2.09.2016
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:27) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вциом! Ты где???


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:27) #
  • -13
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
фу ***, Реброва раздеть до трусов, вот вся суть многомиллионной армии болел, фу навырезано-->вырезано. уроды
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: У пожилого комбайнера (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (13)

таблица слева дефективные
с победой долгожданной самый популярный и титулованный клуб в России!!
Регистрация: 17.05.2017
№3 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:27) #
  • +8
  •  (14)

Ура! ))
Регистрация: 6.10.2009
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:26) #
  • +7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАК- ЧЕМПИОН !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:25) #
  • +10
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЧЕМПИООООООНЫ!!!!!
Охренеть, что творится на поле :))))))))))
Регистрация: 11.06.2016
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