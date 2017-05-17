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21:22
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18:12
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
"Спартак" разгромил "Терек", Глушаков оформил дубль
В своем первом домашнем матче после оформления чемпионства "Спартак" обыграл "Терек".
Чемпионат России
29 тур
"Спартак" - "Терек" 3:0
Голы: Глушаков, 15, 19, Промес, 74.
"Спартак": Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков (Самедов, 69), Фернандо, Попов (Джано, 62), Промес, Зе Луиш (Адриано, 65).
"Терек": Городов, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Мохаммади, Анхель, Кузяев, Пирис, Иванов (Бериша, 89), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг.
Предупреждения: Попов, 23, Пирис, 45+1, Промес, 75.
Чемпионат России
29 тур
"Спартак" - "Терек" 3:0
Голы: Глушаков, 15, 19, Промес, 74.
"Спартак": Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков (Самедов, 69), Фернандо, Попов (Джано, 62), Промес, Зе Луиш (Адриано, 65).
"Терек": Городов, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Мохаммади, Анхель, Кузяев, Пирис, Иванов (Бериша, 89), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг.
Предупреждения: Попов, 23, Пирис, 45+1, Промес, 75.
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