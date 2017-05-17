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"Зенит" одержал минимальную победу над "Краснодаром"

В матче 29-го тура чемпионата России "Зенит" одержал победу над "Краснодаром".

Чемпионат России

29 тур

"Зенит" - "Краснодар" 1:0

Голы: Дзюба, 13

"Зенит": Лунев, (Лодыгин, 44), Жирков, (Ломбертс, 90), Кришито, Нету, Смольников, Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 82), Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.

"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, (Жоаозиньо, 80), Газинский, Перейра, (Вандерсон, 62), Мамаев, Классон, Смолов.

Предупреждения: Гарсия, 67, Каборе, 78
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 21:33
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11
(1)
№11 Написал: Critique (Сегодня, 22:21) #
  • -4
  •  (8)

Всем смотреть репортаж с Открытие Арены.
Регистрация: 17.04.2017
№10 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
третье место тоже достойное... Зенит с заслуженной бронзой

Ещё один тур
Регистрация: 17.05.2015
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 22:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
Порадовали болелы, устроившие чествования Лому.
Лунёву здоровья! Отличный вратарь!
С победой и шагом к завершению этого eбaного чемпионата

Согласен. Еще бы знать, что на уме у руководства-хозяев клуба и кто будет тренером.
Регистрация: 9.11.2010
№8 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:06) #
  • +2
  •  (2)

Порадовали болелы, устроившие чествования Лому.
Лунёву здоровья! Отличный вратарь!
С победой и шагом к завершению этого eбaного чемпионата


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 21:55) #
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  •  (1)

Цитата: Бриг
Вероятно Шалимов в новом сезоне тренировать не будет...Команда по полю ходила..

что думают про смолова у вас болелы?
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:54) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
В какое же говнище превратился Зенит.....смело гнать всю команду с запасными пинком под зад вместе с тренером...
Регистрация: 24.04.2009
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Вероятно Шалимов в новом сезоне тренировать не будет...Команда по полю ходила..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 21:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
третье место тоже достойное... Зенит с заслуженной бронзой

так легко сдаетесь? smile
Регистрация: 18.03.2017
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:42) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
радует только одно. что фк просрочку выкинули из еврокубков.
Галицкому привет. поставил клоуна в тренеры.
Нико Спасибо за 10 Лет в Зените


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (6)
online

Смешной краснодар со своими воспитанниками легендарной академии, проиграл разобранному Зениту с Дзюбой и Кокориным. Хахахах
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:38) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
третье место тоже достойное... Зенит с заслуженной бронзой
Регистрация: 16.03.2010
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