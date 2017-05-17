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"Зенит" одержал минимальную победу над "Краснодаром"
В матче 29-го тура чемпионата России "Зенит" одержал победу над "Краснодаром".
Чемпионат России
29 тур
"Зенит" - "Краснодар" 1:0
Голы: Дзюба, 13
"Зенит": Лунев, (Лодыгин, 44), Жирков, (Ломбертс, 90), Кришито, Нету, Смольников, Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 82), Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.
"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, (Жоаозиньо, 80), Газинский, Перейра, (Вандерсон, 62), Мамаев, Классон, Смолов.
Предупреждения: Гарсия, 67, Каборе, 78
Чемпионат России
29 тур
"Зенит" - "Краснодар" 1:0
Голы: Дзюба, 13
"Зенит": Лунев, (Лодыгин, 44), Жирков, (Ломбертс, 90), Кришито, Нету, Смольников, Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 82), Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.
"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, (Жоаозиньо, 80), Газинский, Перейра, (Вандерсон, 62), Мамаев, Классон, Смолов.
Предупреждения: Гарсия, 67, Каборе, 78
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