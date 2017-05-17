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"Ростов" - хозяин своей европейской судьбы, "Анжи" и "Арсенал" своего не добились
В двух наименее афишных матчах вечернего слота 29-го тура шла не менее боевая рубка, чем в Москве, Петербурге и Казани. По её итогам «Ростов» вышел на 4-е место и теперь имеет возможность рассчитывать только на себя, а вот «Анжи» и «Арсенал» оказались в нелёгком положении. Особенно туляки, оставшиеся в зоне прямого вылета.
Завершив второй чемпионат подряд без домашних поражений, «Ростов» отправился на 2 решающих выезда всего лишь с одной гостевой победой в сезоне. Причём после феерического успеха в матче с «Рубином» Курбан Бердыев подверг состав ротации: например, Азмуна и Полоза в старте заменили Бухаров с Девичем.
У махачкалинцев настроение было не «вандерфульным»: за пару часов до проигранного матча в Уфе у главного тренера команды Александра Григоряна умерла мама, на похороны которой он отправился сразу после игры, где его команда должна была претендовать на победу, а получила поражение на последних минутах.
В сегодняшнем же матче «Анжи» пошёл вперёд с первых минут, особую старательность и активность проявляли парни, в этом сезоне ещё не выходившие в старте. Лучший момент создали Батраз Хадарцев (подавший) и Павел Долгов (пробивший головой). Хадарцев вообще вёл игру своей команды, угрожал воротам сам и составлял неплохую компанию в полузащите одному из открытий этой весны Гулиеву.
Начало и концовку тайма «Анжи» провёл активнее и острее, однако в середине и «Ростов» напомнил, что умеет атаковать. Правда, с голами в гостях по-прежнему было очень туго: мяч несколько раз прилетал в голову Бухарову, но от неё летел не туда. Вообще, проблемы «Анжи» в обороне обнажал даже немного атаковавший «Ростов», ведь в одном из эпизодов хозяева умудрились оставить Александра в своей штрафной вообще одного.
Шанса исправиться после перерыва Бердыев форварду не дал, равно как и его партнёру по нападению Девичу. На 2-й тайм вышли уже Полоз и Азмун: тем самым Курбан Бекиевич ясно дал понять, что ни о какой ничьей не хочет и слышать. Это подтвердило и начало 2-го тайма, в течение которого «Ростов» захватил инициативу.
Перестановки ростовчан сработали не то чтобы мгновенно, но результат они дали гораздо раньше, чем можно было начинать задумываться о нервной концовке. Едва игра перевалила за часовую отметку, как Сердар Азмун побежал праздновать гол. Полоз подал слева, а Фибель мало того что выбил мяч прямо на Калачёва, так ещё и растянулся на газоне, портя искусственный офсайд. Тимофей пробил, Азмун красиво подправил пяткой.
Чтобы не возникало вообще никаких вопросов, гости сразу же произвели контрольный с помощью разрезающего паса Ерохина и чёткой реализации выхода 1 на 1 от Полоза. Стоило «Ростову» добавить и выпустить основных нападающих, как «Анжи» оказался неспособен противостоять претенденту на путёвку в еврокубки.
Воскресить интригу на 74-й минуте мог Яковлев, но Павел зарядил мимо дальнего угла метров с 8. Что не удалось Паше, то сделал очаровывающий странник Прудников, замкнувший головой подачу Хубулова. «Анжи» на кураже ринулся было сравнивать счёт, однако «Ростов» стал методично отодвигать игру от своих ворот.
Отодвинул, но ненадолго: «Анжи» всё равно провёл финальный штурм. Здесь проявилась уже стойкость жёлто-синих, которые взгромоздились на 4-е место и победой в «Оренбурге», не оглядываясь ни на кого, решат задачу попадания в Лигу Европы. Курбану Бердыеву всё тяжелее принимать решение об уходе. А «Анжи» всё тяжелее ожидать последнего тура: выезд к ЦСКА не сулит никаких очков, потому перед последним туром команде Григоряна нужно надеяться на помощь кавказских братьев в Самаре.
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили (Прудников, 73), Фибель, Жиров, Хадарцев (Хубулов, 60), Гулиев, Долгов (Эззатоллахи, 68), Будковский, Яковлев
"Ростов": Медведев, Кудряшов, Симич, Навас, Калачёв, Байрамян (Терентьев, 84), Нобоа, Гацкан, Ерохин, Девич (Полоз, 46), Бухаров (Азмун, 46)
Предупреждения: Байрамян, 58, Будковский, 90, Терентьев, 89
Если в матче «Анжи» – «Ростов» обе команды пытались решить свои турнирные задачи, но в Туле они стояли только перед одной. Причём не перед той, которая начала матч активно и забрала мяч. «Арсенал» подошёл к игре очень осторожно, понимая недопустимость даже одного пропущенного мяча. Не победить находившаяся на 15-м месте команда на фоне успеха «Крыльев» в Томске не имела права.
Однако «Амкар» действительно больше владел мячом, больше атаковал поначалу и создал самый опасный момент до перерыва: Гол не смог оправдать свою фамилию ударом головой после розыгрыша стандарта. «Арсенал» со временем ситуацию выровнял, но дальше ударов Горбатенко из-за пределов штрафной не пробирался.
Лучшую атаку хозяев создал и сам же погубил Максимов, который в скоростном проходе добрался до чужих ворот и вместо удара покатил мяч на пустое место. Впрочем, задачу-минимум на 1-й тайм «Арсенал» выполнил – не пропустил, а вот после перерыва уже стоило ожидать от команды Кирьякова штурма, учитывая склонность «Амкара» проводить 2-й тайм вторым же номером.
Но поначалу пермяки обозначали активность. Да так, что Максимов (пусть из небольшого офсайда) получил возможность во второй раз убежать 1 на 1. На сей раз Илья всё-таки пробил, но прямо в Хомича.
Ближе к середине тайма «Арсенал» плотно прихватил территорию, что казалось естественным. Самой заметной фигурой был Анри Хагуш: он дважды падал в штрафной (один раз небезосновательно), пытался бить головой. В районе 80-й минуты «Амкар» отжал соперника и даже создал у ворот «Арсенала», думавшего в основном об атаке, пару моментов.
Созидательная позиционная игра у команды Кирьякова сегодня не получалась, однако туляки смогли заработать 2 опасных штрафных. С первого Григалава сотряс перекладину, за вторым, от Думбия, нырнул Хомич. Игра держала в напряжении до конца, но «Арсенал» так и не создал голевого момента, а сам вполне мог проиграть, если бы Йовичич на 92-й минуте с линии штрафной просто попал в створ.
К чужим воротам ходил и Габулов, но не потому, что ничья совсем ничего не давала «Арсенала», а так как время уже заканчивалось. Очко, добытое туляками, никак не может их удовлетворять, но благодаря этой ничьей «Арсенал» по-прежнему может обойти и «Крылья», и «Оренбург» (3 и 2 очка отставания соответственно при потенциальном преимуществе по количеству побед). Но для этого нужно в обязательном порядке победить «Спартак» и надеяться на «Терек» с «Ростовом». Красно-белые проводят концовку очень профессионально, но какой состав приедет в Тулу уже после вручения кубка – сказать трудно, так что отчаиваться «Арсеналу» не стоит. Однако команда, которая собирается играть в РФПЛ и в следующем сезоне, такие встречи затаскивать обязана.
"Арсенал": Габулов, Беляев, Григалава, Сунзу, Хагуш, Александров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Максимов, Шевченко (Расич, 69)
"Амкар": Хомич, Занев, Милькович, Конде, Идову, Зайцев, Комолов (Прокофьев, 76), Гол, Йовичич, Гасилин (Костюков, 63), Бодул
Предупреждения: Милькович, 72, Костюков, 77, Григалава, 89
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Завершив второй чемпионат подряд без домашних поражений, «Ростов» отправился на 2 решающих выезда всего лишь с одной гостевой победой в сезоне. Причём после феерического успеха в матче с «Рубином» Курбан Бердыев подверг состав ротации: например, Азмуна и Полоза в старте заменили Бухаров с Девичем.
У махачкалинцев настроение было не «вандерфульным»: за пару часов до проигранного матча в Уфе у главного тренера команды Александра Григоряна умерла мама, на похороны которой он отправился сразу после игры, где его команда должна была претендовать на победу, а получила поражение на последних минутах.
В сегодняшнем же матче «Анжи» пошёл вперёд с первых минут, особую старательность и активность проявляли парни, в этом сезоне ещё не выходившие в старте. Лучший момент создали Батраз Хадарцев (подавший) и Павел Долгов (пробивший головой). Хадарцев вообще вёл игру своей команды, угрожал воротам сам и составлял неплохую компанию в полузащите одному из открытий этой весны Гулиеву.
Начало и концовку тайма «Анжи» провёл активнее и острее, однако в середине и «Ростов» напомнил, что умеет атаковать. Правда, с голами в гостях по-прежнему было очень туго: мяч несколько раз прилетал в голову Бухарову, но от неё летел не туда. Вообще, проблемы «Анжи» в обороне обнажал даже немного атаковавший «Ростов», ведь в одном из эпизодов хозяева умудрились оставить Александра в своей штрафной вообще одного.
Шанса исправиться после перерыва Бердыев форварду не дал, равно как и его партнёру по нападению Девичу. На 2-й тайм вышли уже Полоз и Азмун: тем самым Курбан Бекиевич ясно дал понять, что ни о какой ничьей не хочет и слышать. Это подтвердило и начало 2-го тайма, в течение которого «Ростов» захватил инициативу.
Перестановки ростовчан сработали не то чтобы мгновенно, но результат они дали гораздо раньше, чем можно было начинать задумываться о нервной концовке. Едва игра перевалила за часовую отметку, как Сердар Азмун побежал праздновать гол. Полоз подал слева, а Фибель мало того что выбил мяч прямо на Калачёва, так ещё и растянулся на газоне, портя искусственный офсайд. Тимофей пробил, Азмун красиво подправил пяткой.
Чтобы не возникало вообще никаких вопросов, гости сразу же произвели контрольный с помощью разрезающего паса Ерохина и чёткой реализации выхода 1 на 1 от Полоза. Стоило «Ростову» добавить и выпустить основных нападающих, как «Анжи» оказался неспособен противостоять претенденту на путёвку в еврокубки.
Воскресить интригу на 74-й минуте мог Яковлев, но Павел зарядил мимо дальнего угла метров с 8. Что не удалось Паше, то сделал очаровывающий странник Прудников, замкнувший головой подачу Хубулова. «Анжи» на кураже ринулся было сравнивать счёт, однако «Ростов» стал методично отодвигать игру от своих ворот.
Отодвинул, но ненадолго: «Анжи» всё равно провёл финальный штурм. Здесь проявилась уже стойкость жёлто-синих, которые взгромоздились на 4-е место и победой в «Оренбурге», не оглядываясь ни на кого, решат задачу попадания в Лигу Европы. Курбану Бердыеву всё тяжелее принимать решение об уходе. А «Анжи» всё тяжелее ожидать последнего тура: выезд к ЦСКА не сулит никаких очков, потому перед последним туром команде Григоряна нужно надеяться на помощь кавказских братьев в Самаре.
Чемпионат России
29 тур
"Анжи" - "Ростов" 1:2
Гол: Прудников, 78 - Азмун, 61, Полоз, 64
29 тур
"Анжи" - "Ростов" 1:2
Гол: Прудников, 78 - Азмун, 61, Полоз, 64
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили (Прудников, 73), Фибель, Жиров, Хадарцев (Хубулов, 60), Гулиев, Долгов (Эззатоллахи, 68), Будковский, Яковлев
"Ростов": Медведев, Кудряшов, Симич, Навас, Калачёв, Байрамян (Терентьев, 84), Нобоа, Гацкан, Ерохин, Девич (Полоз, 46), Бухаров (Азмун, 46)
Предупреждения: Байрамян, 58, Будковский, 90, Терентьев, 89
Если в матче «Анжи» – «Ростов» обе команды пытались решить свои турнирные задачи, но в Туле они стояли только перед одной. Причём не перед той, которая начала матч активно и забрала мяч. «Арсенал» подошёл к игре очень осторожно, понимая недопустимость даже одного пропущенного мяча. Не победить находившаяся на 15-м месте команда на фоне успеха «Крыльев» в Томске не имела права.
Однако «Амкар» действительно больше владел мячом, больше атаковал поначалу и создал самый опасный момент до перерыва: Гол не смог оправдать свою фамилию ударом головой после розыгрыша стандарта. «Арсенал» со временем ситуацию выровнял, но дальше ударов Горбатенко из-за пределов штрафной не пробирался.
Лучшую атаку хозяев создал и сам же погубил Максимов, который в скоростном проходе добрался до чужих ворот и вместо удара покатил мяч на пустое место. Впрочем, задачу-минимум на 1-й тайм «Арсенал» выполнил – не пропустил, а вот после перерыва уже стоило ожидать от команды Кирьякова штурма, учитывая склонность «Амкара» проводить 2-й тайм вторым же номером.
Но поначалу пермяки обозначали активность. Да так, что Максимов (пусть из небольшого офсайда) получил возможность во второй раз убежать 1 на 1. На сей раз Илья всё-таки пробил, но прямо в Хомича.
Ближе к середине тайма «Арсенал» плотно прихватил территорию, что казалось естественным. Самой заметной фигурой был Анри Хагуш: он дважды падал в штрафной (один раз небезосновательно), пытался бить головой. В районе 80-й минуты «Амкар» отжал соперника и даже создал у ворот «Арсенала», думавшего в основном об атаке, пару моментов.
Созидательная позиционная игра у команды Кирьякова сегодня не получалась, однако туляки смогли заработать 2 опасных штрафных. С первого Григалава сотряс перекладину, за вторым, от Думбия, нырнул Хомич. Игра держала в напряжении до конца, но «Арсенал» так и не создал голевого момента, а сам вполне мог проиграть, если бы Йовичич на 92-й минуте с линии штрафной просто попал в створ.
К чужим воротам ходил и Габулов, но не потому, что ничья совсем ничего не давала «Арсенала», а так как время уже заканчивалось. Очко, добытое туляками, никак не может их удовлетворять, но благодаря этой ничьей «Арсенал» по-прежнему может обойти и «Крылья», и «Оренбург» (3 и 2 очка отставания соответственно при потенциальном преимуществе по количеству побед). Но для этого нужно в обязательном порядке победить «Спартак» и надеяться на «Терек» с «Ростовом». Красно-белые проводят концовку очень профессионально, но какой состав приедет в Тулу уже после вручения кубка – сказать трудно, так что отчаиваться «Арсеналу» не стоит. Однако команда, которая собирается играть в РФПЛ и в следующем сезоне, такие встречи затаскивать обязана.
Чемпионат России
29 тур
"Арсенал" - "Амкар" 0:0
29 тур
"Арсенал" - "Амкар" 0:0
"Арсенал": Габулов, Беляев, Григалава, Сунзу, Хагуш, Александров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Максимов, Шевченко (Расич, 69)
"Амкар": Хомич, Занев, Милькович, Конде, Идову, Зайцев, Комолов (Прокофьев, 76), Гол, Йовичич, Гасилин (Костюков, 63), Бодул
Предупреждения: Милькович, 72, Костюков, 77, Григалава, 89
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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