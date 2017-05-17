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За себя и за того парня: "Зенит" обыгрывает "Краснодар"
В центральном матче 29 тура питерский «Зенит» не без проблем расправился с «Краснодаром». Обе команды были более чем мотивированы, от чего матч как зрелище только выиграл. Единственный забитый мяч на свой счет записал раззабивашийся в последних турах Артем Дзюба. Rusfootball.info подробно рассказывает об этой футбольной баталии.
"Зенит": Лунев, (Лодыгин, 44), Жирков, (Ломбертс, 90), Кришито, Нету, Смольников, Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 82), Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.
"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, (Жоаозиньо, 80), Газинский, Перейра, (Вандерсон, 62), Мамаев, Классон, Смолов.
Предупреждения: Гарсия, 67, Каборе, 78
Этот сезон «Зенит» точно не может занести себе в актив, но все может стать еще хуже – клуб рискует не попасть в Лигу чемпионов, а это не только финансовые вливания. Не стоит забывать, что выступление в этом престижном турнире является одним из тех факторов, благодаря которым иностранцы едут в Россию. В последних 5 матчах питерцы одержали 4 победы (над командами из второй восьмерки), но проиграли «Тереку». Теперь попадание в Лигу чемпионов зависит от ЦСКА, у которого на одно очко больше, да и календарь попроще. Кроме того, у коллектива Луческу куда сложнее соперники – «Краснодар» и «Локомотив» являются весомыми величинами в отечественном футболе.
Еще пару туров назад казалось, что южане без особых проблем завоюют путевку в Лигу Европы, но прошло три матча, а копилка пополнилась лишь двумя турнирными баллами – и уже «Ростов» с «Тереком» отстают на одно очко. В случае непопадания команды в еврокубки думается, что новый сезон «быки» начнут с новым наставником. А пока действующий тренер Шалимов не мог рассчитывать на Крицюка, Шишкина, Подберезкина и Окриашвили. Именно последний забил в матче первого круга шикарный гол, принесший победу «Краснодару» уже в добавленное время. А вот Луческу по сравнению с прошлым туром получил в распоряжение Шатова, который отбыл дисквалификацию, и оправившегося от травмы Кокорина.
Первоначально встреча должна была состояться на «Крестовском», но здравый разум возобладал («здравый разум» и «Крестовский» вообще не должны соседствовать в предложении), и она была перенесена на «Петровский». На родном стадионе «Зенит» сразу же устремился в атаку. Сине-бело-голубые не сбавляли натиск в стартовые минуты и заслуженно забили быстрый гол, его автором стал Артем Дзюба. Для нападающего это уже третий мяч за два матча. «Краснодар» грандиозно провалился в центре обороны (как ЦСКА в ЛЧ при Слуцком) и Артему не составило особого труда отправить мяч в ворота Синицына после передачи Данни.
После гола не самый высокий темп опустился еще ниже, а у футболистов была возможность посмотреть на трибуны, где было немало интересного. В частности, фанаты хозяев изготовили несколько баннеров в честь Николаса Ломбертса, который последний раз ступил на газон «Петровского» в качестве игрока четырехкратных чемпионов страны. Вышло символично, что матч проходил именно здесь, а не на «Крестовском».
Единственный голевой момент гости создали под занавес первого тайма – Кришито в 20 метрах от ворот сфолил на Смолове. К мячу подошел Перейра и зарядил в верхний угол – Андрей Лунев ценой травмы потащил удар, причем одной рукой. Андрей доказывает не словом, а делом, что он неспроста оказался в расширенном списке сборной России для подготовки к кубку конфедераций. Только его первый вызов в сборную оказывается под большим вопросом: после столкновения со штангой экс-игрок «Уфы» вынужден был попросить замену. Вот на такой минорной ноте и закончилась первая половина матча.
С первых же минут второго тайма «быки» стали проверять готовность Юрия Лодыгина, а самым активным в этом деле был Виктор Классон. Швед имел две возможности для взятия ворот: сначала из дальнего угла потащил вратарь «Зенита», а затем Виктор вывалился 1 на 1 под острым углом, но поскользнулся. Вот так за пару минут гости создали больше, чем за весь первый тайм.
А пока гости пытались сравнять счет, их положение в турнирной таблице изменилось. «Ростов», выстрелив дуплетом в параллельной встрече против «Анжи, вышел на 4-е место. И «Краснодар» срочно должен был что-то предпринимать. Но вместо этого он не мог трансформировать минимальное территориальное преимущество в голы. Мало того, все чаще приходилось оглядываться на свои ворота. Так, на 73- минуте Кокорин замыкал навес с правого фланга, но Синицын успел сгруппироваться.
Финального штурма не получилось, в чем есть небольшая заслуга Никласа Ломбертса, вышедшего на поле на 90-й минуте. В 30 туре и «Зенит», и ЦСКА будут зависимы от других команд. Сине-бело-голубым придется не только обыгрывать «Локомотив», но и надеяться, что ЦСКА потеряет очки в матче против «Анжи», чтобы попасть в Лигу чемпионов. А «Краснодар» мыслями будет в Оренбурге, куда пожалует «Ростов».
Иван Уральский. Rusfootball.info
Чемпионат России
29 тур
"Зенит" - "Краснодар" 1:0
Голы: Дзюба, 13
"Зенит": Лунев, (Лодыгин, 44), Жирков, (Ломбертс, 90), Кришито, Нету, Смольников, Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 82), Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.
"Краснодар": Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, (Жоаозиньо, 80), Газинский, Перейра, (Вандерсон, 62), Мамаев, Классон, Смолов.
Предупреждения: Гарсия, 67, Каборе, 78
Этот сезон «Зенит» точно не может занести себе в актив, но все может стать еще хуже – клуб рискует не попасть в Лигу чемпионов, а это не только финансовые вливания. Не стоит забывать, что выступление в этом престижном турнире является одним из тех факторов, благодаря которым иностранцы едут в Россию. В последних 5 матчах питерцы одержали 4 победы (над командами из второй восьмерки), но проиграли «Тереку». Теперь попадание в Лигу чемпионов зависит от ЦСКА, у которого на одно очко больше, да и календарь попроще. Кроме того, у коллектива Луческу куда сложнее соперники – «Краснодар» и «Локомотив» являются весомыми величинами в отечественном футболе.
Еще пару туров назад казалось, что южане без особых проблем завоюют путевку в Лигу Европы, но прошло три матча, а копилка пополнилась лишь двумя турнирными баллами – и уже «Ростов» с «Тереком» отстают на одно очко. В случае непопадания команды в еврокубки думается, что новый сезон «быки» начнут с новым наставником. А пока действующий тренер Шалимов не мог рассчитывать на Крицюка, Шишкина, Подберезкина и Окриашвили. Именно последний забил в матче первого круга шикарный гол, принесший победу «Краснодару» уже в добавленное время. А вот Луческу по сравнению с прошлым туром получил в распоряжение Шатова, который отбыл дисквалификацию, и оправившегося от травмы Кокорина.
Первоначально встреча должна была состояться на «Крестовском», но здравый разум возобладал («здравый разум» и «Крестовский» вообще не должны соседствовать в предложении), и она была перенесена на «Петровский». На родном стадионе «Зенит» сразу же устремился в атаку. Сине-бело-голубые не сбавляли натиск в стартовые минуты и заслуженно забили быстрый гол, его автором стал Артем Дзюба. Для нападающего это уже третий мяч за два матча. «Краснодар» грандиозно провалился в центре обороны (как ЦСКА в ЛЧ при Слуцком) и Артему не составило особого труда отправить мяч в ворота Синицына после передачи Данни.
После гола не самый высокий темп опустился еще ниже, а у футболистов была возможность посмотреть на трибуны, где было немало интересного. В частности, фанаты хозяев изготовили несколько баннеров в честь Николаса Ломбертса, который последний раз ступил на газон «Петровского» в качестве игрока четырехкратных чемпионов страны. Вышло символично, что матч проходил именно здесь, а не на «Крестовском».
Единственный голевой момент гости создали под занавес первого тайма – Кришито в 20 метрах от ворот сфолил на Смолове. К мячу подошел Перейра и зарядил в верхний угол – Андрей Лунев ценой травмы потащил удар, причем одной рукой. Андрей доказывает не словом, а делом, что он неспроста оказался в расширенном списке сборной России для подготовки к кубку конфедераций. Только его первый вызов в сборную оказывается под большим вопросом: после столкновения со штангой экс-игрок «Уфы» вынужден был попросить замену. Вот на такой минорной ноте и закончилась первая половина матча.
С первых же минут второго тайма «быки» стали проверять готовность Юрия Лодыгина, а самым активным в этом деле был Виктор Классон. Швед имел две возможности для взятия ворот: сначала из дальнего угла потащил вратарь «Зенита», а затем Виктор вывалился 1 на 1 под острым углом, но поскользнулся. Вот так за пару минут гости создали больше, чем за весь первый тайм.
А пока гости пытались сравнять счет, их положение в турнирной таблице изменилось. «Ростов», выстрелив дуплетом в параллельной встрече против «Анжи, вышел на 4-е место. И «Краснодар» срочно должен был что-то предпринимать. Но вместо этого он не мог трансформировать минимальное территориальное преимущество в голы. Мало того, все чаще приходилось оглядываться на свои ворота. Так, на 73- минуте Кокорин замыкал навес с правого фланга, но Синицын успел сгруппироваться.
Финального штурма не получилось, в чем есть небольшая заслуга Никласа Ломбертса, вышедшего на поле на 90-й минуте. В 30 туре и «Зенит», и ЦСКА будут зависимы от других команд. Сине-бело-голубым придется не только обыгрывать «Локомотив», но и надеяться, что ЦСКА потеряет очки в матче против «Анжи», чтобы попасть в Лигу чемпионов. А «Краснодар» мыслями будет в Оренбурге, куда пожалует «Ростов».
Иван Уральский. Rusfootball.info
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