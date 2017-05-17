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Денис Глушаков поднял кубок чемпионов России над головой

"Спартаку" вручили кубок чемпионов России. Первый трофей над головой поднял капитан красно-белых Денис Глушаков.

"Спартак" одержал победу над "Тереком" в матче 29-го тура РФПЛ (1:0).

Болельщики "Спартака" массово выбежали на поле сразу после финального свистка и сломали ворота, из-за чего вручение кубка чемпионов России было отложено примерно на 40 минут.

Денис Глушаков поднял кубок чемпионов России над головой
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 22:26
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(2)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Капитанище !
Чемпионы !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дениска из СДЮШОР ЦСКА поднял Кубок спартака над головой laughing

Поставлю в сервант, - сказал Глушаков)))
Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:31) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех с чемпионством!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№1 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (3)
online

Чемпионы


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"Нет предела человеческой мерзости" (с)
Регистрация: 26.04.2017
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