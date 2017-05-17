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21:22
ЦСКА на выезде переиграл "Рубин" (5)
ЦСКА на выезде переиграл "Рубин" (5)
20:12
"Спартаковцы" отпразновали забитый мяч групповым поклоном "в пояс" перед болельщиками (видео) (7)
"Спартаковцы" отпразновали забитый мяч групповым поклоном "в пояс" перед болельщиками (видео) (7)
20:10
Никита Симонян: думаю, что интерес к сборной Германии и турниру в целом не должен быть снижен (2)
Никита Симонян: думаю, что интерес к сборной Германии и турниру в целом не должен быть снижен (2)
18:12
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Денис Глушаков поднял кубок чемпионов России над головой
"Спартаку" вручили кубок чемпионов России. Первый трофей над головой поднял капитан красно-белых Денис Глушаков.
"Спартак" одержал победу над "Тереком" в матче 29-го тура РФПЛ (1:0).
Болельщики "Спартака" массово выбежали на поле сразу после финального свистка и сломали ворота, из-за чего вручение кубка чемпионов России было отложено примерно на 40 минут.
"Спартак" одержал победу над "Тереком" в матче 29-го тура РФПЛ (1:0).
Болельщики "Спартака" массово выбежали на поле сразу после финального свистка и сломали ворота, из-за чего вручение кубка чемпионов России было отложено примерно на 40 минут.
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