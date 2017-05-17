Денис Глушаков поднял кубок чемпионов России над головой

"Спартаку" вручили кубок чемпионов России. Первый трофей над головой поднял капитан красно-белых Денис Глушаков."Спартак" одержал победу над "Тереком" в матче 29-го тура РФПЛ (1:0).Болельщики "Спартака" массово выбежали на поле сразу после финального свистка и сломали ворота, из-за чего вручение кубка чемпионов России было отложено примерно на 40 минут.