Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию, назвав журналистов глупыми дураками

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча с "Краснодаром" досрочно покинул пресс-конференцию. Об этом в твиттере сообщил журналист Василий Конов."Луческу досрочно покинул прессуху, назвав журналистов stupid fools (глупыми дураками - прим.)", - написал Конов.