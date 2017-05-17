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Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию, назвав журналистов глупыми дураками
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча с "Краснодаром" досрочно покинул пресс-конференцию. Об этом в твиттере сообщил журналист Василий Конов.
"Луческу досрочно покинул прессуху, назвав журналистов stupid fools (глупыми дураками - прим.Rusfootball.info)", - написал Конов.
"Луческу досрочно покинул прессуху, назвав журналистов stupid fools (глупыми дураками - прим.Rusfootball.info)", - написал Конов.
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