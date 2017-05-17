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Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию, назвав журналистов глупыми дураками

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча с "Краснодаром" досрочно покинул пресс-конференцию. Об этом в твиттере сообщил журналист Василий Конов.

"Луческу досрочно покинул прессуху, назвав журналистов stupid fools (глупыми дураками - прим.Rusfootball.info)", - написал Конов.
Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 22:31
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№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:35) #
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smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Побежал смотреть вручение кубка команде месте )
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: Викторис (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Показал истинное лицо
Регистрация: 8.04.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 22:34) #
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online

Ка-а-а-анешна дураки!
И болелы с фанами "Зенита" тоже!
Как сказал бы Незнайка, не доросли они до моего футбола! laughing
Регистрация: 6.08.2008
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