"Монако" стал чемпионом Франции

"Монако" выиграл у "Сент-Этьена" в перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1 и обеспечил себе победу в чемпионате.31 тур[b][/b]Мбаппе, 19, Жермен, 90+3"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Жемерсон, Глик, Фабиньо, Моутинью, Силва (Жермен, 69), Лемар, Мбаппе (Раджи, 90+1), Фалькао (Каррильо, 88)"Сент-Этьен": Рюффье, Пьер-Габриэль, Полома, Погба, Лакруа, Теофиль-Катерин, Верету, Лемуан (Роша, 85), Майга (Клеман, 21), Сёдерлунд (Амума, 68), СевеПредупреждения: Силва, 67, Лакруа, 78