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"Монако" стал чемпионом Франции

"Монако" выиграл у "Сент-Этьена" в перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1 и обеспечил себе победу в чемпионате.

31 тур

"Монако" - "Сент-Этьен"

Голы: [b][/b]Мбаппе, 19, Жермен, 90+3

"Монако": Субашич, Сидибе, Менди, Жемерсон, Глик, Фабиньо, Моутинью, Силва (Жермен, 69), Лемар, Мбаппе (Раджи, 90+1), Фалькао (Каррильо, 88)

"Сент-Этьен": Рюффье, Пьер-Габриэль, Полома, Погба, Лакруа, Теофиль-Катерин, Верету, Лемуан (Роша, 85), Майга (Клеман, 21), Сёдерлунд (Амума, 68), Севе

Предупреждения: Силва, 67, Лакруа, 78
Теги: Монако Сент-Этьен
Вчера, 23:59
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(1)
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ПСЖ потенциальный соперник Спартака в ЛЧ
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 00:19) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
и снова красно-белые ликуют)
Регистрация: 2.09.2016
№2 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:02) #
  • -2
  •  (6)

мои поздравления Монако!!! осталось Юве и Реалу взять свои чемпы в главном матче европы решить кто же все таки сильнее!!!
Регистрация: 31.07.2010
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 00:01) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Красно - белая весна в европе!
Регистрация: 14.04.2008
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