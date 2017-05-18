"Реал" опередил "Барселону" в таблице Примеры

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В вынесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своём поле принимала "Реал".
Чемпионат Испании
21 тур
"Сельта" - "Реал Мадрид" 1:4
Голы: Роналду, 10, 48, Гвидетти, 69, Бензема, 70, Кроос, 88
"Сельта": Альварес, Ронкалья, Хонни, Кабраль, Мальо, Хосабед (Диас, 72), Эрнандес, Систо (Диоп, 80), Васс, Аспас, Гвидетти (Бове, 86)
"Реал Мадрид": Навас, Данило, Рамос, Марсело, Варан, Модрич, Кроос, Касемиро (Ковачич, 71), Иско (Асенсио, 84), Роналду (Васкес, 84), Бензема
Предупреждения: Касемиро, 30, Аспас, 38, 62, Хонни, 64, Гвидетти, 66, Мальо, 73, Рамос, 85, Эрнандес, 85
Удаления: Аспас, 62
Чемпионат Испании
21 тур
"Сельта" - "Реал Мадрид" 1:4
Голы: Роналду, 10, 48, Гвидетти, 69, Бензема, 70, Кроос, 88
"Сельта": Альварес, Ронкалья, Хонни, Кабраль, Мальо, Хосабед (Диас, 72), Эрнандес, Систо (Диоп, 80), Васс, Аспас, Гвидетти (Бове, 86)
"Реал Мадрид": Навас, Данило, Рамос, Марсело, Варан, Модрич, Кроос, Касемиро (Ковачич, 71), Иско (Асенсио, 84), Роналду (Васкес, 84), Бензема
Предупреждения: Касемиро, 30, Аспас, 38, 62, Хонни, 64, Гвидетти, 66, Мальо, 73, Рамос, 85, Эрнандес, 85
Удаления: Аспас, 62
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