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"Реал" опередил "Барселону" в таблице Примеры

В вынесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своём поле принимала "Реал".

Чемпионат Испании

21 тур

"Сельта" - "Реал Мадрид" 1:4

Голы: Роналду, 10, 48, Гвидетти, 69, Бензема, 70, Кроос, 88

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Хонни, Кабраль, Мальо, Хосабед (Диас, 72), Эрнандес, Систо (Диоп, 80), Васс, Аспас, Гвидетти (Бове, 86)

"Реал Мадрид": Навас, Данило, Рамос, Марсело, Варан, Модрич, Кроос, Касемиро (Ковачич, 71), Иско (Асенсио, 84), Роналду (Васкес, 84), Бензема

Предупреждения: Касемиро, 30, Аспас, 38, 62, Хонни, 64, Гвидетти, 66, Мальо, 73, Рамос, 85, Эрнандес, 85

Удаления: Аспас, 62
Теги: Реал Сельта Барселона
Сегодня, 00:01
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(1)
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:04) #
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молодцы!!! в последнем матче против малаги достаточно ничейки и долгожданное чемпионство!!!
Регистрация: 31.07.2010
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