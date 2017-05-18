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"Ювентус" обыграл "Лацио" в финале Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италии встречались "Ювентус" и "Лацио".

Кубок Италии

Финал

"Ювентус" - "Лацио" 2:0

Голы: Алвес, 12, Бонуччи, 24

"Ювентус": Нето, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Алвес, Ринкон, Маркизио, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

"Лацио": Стракоша, Уоллес, Врей (Альберто, 69), Баштуш (Андерсон, 53), Баста, Лулич, Билья, Милинкович-Савич, Пароло (Раду, 21), Иммобиле, Кейта

Предупреждения: Алвес, 86
Теги: Ювентус Лацио
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