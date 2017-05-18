Квинси Промес: этот день я не забуду никогда

Нападающий "Спартака" Квинси Промес поделился эмоциями после матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" (3:0)."Этот день я не забуду никогда", - написал Промес в своём "Инстаграме".