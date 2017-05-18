Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Квинси Промес: этот день я не забуду никогда

Нападающий "Спартака" Квинси Промес поделился эмоциями после матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" (3:0).

"Этот день я не забуду никогда", - написал Промес в своём "Инстаграме".
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 06:57
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 07:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=soloz]Да уж Московские негры чемпионы..ПОЗОРИЩА!! :

как там с низу?..не падает на вшивую?
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 07:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
просто красавец. слов нет ...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 07:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодчуга,Квинси! Удачи тебе!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 07:49) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да уж Московские негры чемпионы..ПОЗОРИЩА!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 07:01) #
  • -1
  •  (1)

Не сомневайся , Антоха, этот день спартачи будут помнить всегда!
Красавчег!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.