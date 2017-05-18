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Александр Григорян: давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказки

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражение в премьер-лиги от "Ростова" (1:2) заявил, что ему не стыдно за проделанную работу в махачкалинском клубе.

"Печально, психология... Я это слышу от своих руководителей, я от этого устал. Давайте закончим сезон, приведете нового тренера и будете рассказывать ему сказки. А я знаю, с кем я вступил в сезон, как я вступил, в каких условиях, и я могу сказать, что мне, как тренеру, не стыдно за работу.

Да, я совершал ошибки. Как и любой тренер. Просто мои ошибки более заметны. Но мне за свою работу не стыдно. Посмотрим, как будет играть другой", - передает слова Григоряна "СЭ".
Теги: Григорян Анжи
Сегодня, 08:49
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(2)
№10 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 10:45) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: maradona72
Похоже первый Луческу, второй этот понторез.

Похоже что уберут его, а иначе не стал бы так откровенно выносить из "хаты" сор.
А тренер нормальный, с таким набором игроков, каждый второй-третий пас обрез, и как настроил их на прессинг с вышестоящими командами.
Регистрация: 3.05.2015
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хотелось бы в следующем году увидеть Григоряна тренером команды Премьер - Лиги.
Регистрация: 14.04.2008
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:20) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Не, он конечно балабол тот ещё. Но тренер хороший и неординарный. Просто пока не очень адаптировался к мужскому футболу. А футболистки им очень довольны как человеком и тренером. и не надо здесь грязных мыслей.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 10:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
кроме понтов ничего


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неужели ему уже "плетут лапти"?
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:27) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Шура,уходить надо красиво. в последнем туре обыграйте коняшек,хотя бы с минимальным счетом и всей командой к дяде миллеру в кассу stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.07.2011
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 09:22) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Заур CПБ
это будет глупо,если его уберут!!!!!!!

smile Было бы неплохо если бы он сменил Шалимова.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: Заур CПБ (Сегодня, 09:12) #
  • +3
  •  (3)

это будет глупо,если его уберут!!!!!!!
Регистрация: 3.02.2017
№2 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 08:57) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Похоже первый Луческу, второй этот понторез.

.....на выход


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:53) #
  • +3
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Похоже первый Луческу, второй этот понторез.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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