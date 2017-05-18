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Денис Глушаков: извините, Виталий Леонтьич, все выпили, только самогон остался

Во время празднования "Спартаком" победы в чемпионате России после домашнего матча с "Терком" в раздевалку красно-белых зашел поздравить команду президент РФС Виталий Мутко.

- Хотел вам кубок вручить, но что-то не получается, - сказал Мутко во время поздравлений игрокам.

- Извините, Виталий Леонтьич, угостить нечем. Все выпили, в багажнике только самогон остался, - сказал капитан команды Денис Глушаков президенту РФС.
Теги: Глушаков Спартак Мутко
Сегодня, 08:59
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(5)
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Трется теперь там Мудко, куда ветер подул и где приказали тереться. Очень уж это заметно.
Регистрация: 9.11.2010
№8 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:14) #
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Болеет за:
«Ростов»
Глушаков из казаков. Мог и не такое сказать.
Регистрация: 30.11.2015
№7 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
По праву Мутко тоже должен получить золотую медаль. При всех заслугах Карреры, это золото не состоялось бы, не будь чемпионат придушен мутковским лимитом...

Палишься фокс satisfied вы свои чемпионаты с другим лимитом выигрывали?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№6 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 10:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
По праву Мутко тоже должен получить золотую медаль. При всех заслугах Карреры, это золото не состоялось бы, не будь чемпионат придушен мутковским лимитом...

тебе сюда


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
дебил....министру такое говорить.... даже тупому.... даже в шутку...

Ты ,парень, остынь, не тупи сам, это было сказано в эйфории, Мутко и сам"шутковал" , в Америке вон президента ДУРАКОМ обзывают, и хоть бы что.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 09:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
По праву Мутко тоже должен получить золотую медаль. При всех заслугах Карреры, это золото не состоялось бы, не будь чемпионат придушен мутковским лимитом...

Да это просто тебя жаба придушила, Спартак чемп выиграл без вариантов, рекорд по очкам светит, праздничный матч домашний с церемонией на зависть всем .
Помнишь конечно как Спартак вам вставил в такой же ситуации blush
Не плачь, просто сейчас не ваше время, все циклично
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Цитата: нетрал
дебил....министру такое говорить.... даже тупому.... даже в шутку...

А что такого? У них разговор идет на одном уровне. И пьют может одно и то же. Кстати, он что отказался??!


Почему отказался?
Выпил, после чего погрозил пальчиком Кутепову и произнёс бессмертную фразу :

-Ты, давай, не гуляй, - тебе ещё в сборную!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 09:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
По праву Мутко тоже должен получить золотую медаль. При всех заслугах Карреры, это золото не состоялось бы, не будь чемпионат придушен мутковским лимитом...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 09:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
дебил....министру такое говорить.... даже тупому.... даже в шутку...

А что такого? У них разговор идет на одном уровне. И пьют может одно и то же. Кстати, он что отказался??!
Регистрация: 17.05.2017
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