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Леонид Федун: видели, что произошло с "Динамо" и "Зенитом"? Я не могу потратить больше, чем получаю

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что бюджет клуба составляет меньше $150 миллионов, а также поделился мнением о правилах финансового "фэйр-плей" УЕФА.

"Это клетка, которую поставили между богатыми и маленькими клубами. Это наручники.

Видели, что произошло с "Динамо"? Видели, что произошло с "Зенитом", который отдал назад все деньги, заработанные на Лиге чемпионов?

Европа установила нам очень жесткие нормативы. Если доходы признаются нерелевантными, то команда лишается либо доходов от Лиги чемпионов, либо ее туда просто не пускают. Потратить больше, чем я получаю от Лиги чемпионов, я просто не могу", - цитирует Федуна "Газета.ru".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 09:40
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(4)
№10 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Ну Зенит хотя бы отдал то что заработал. А у вас пока что и отдать-то нечего. Еще играть не начали в Лиге Чемпионов, а уже хуже Луческу стоны.


Так что получается, отдали что ли? blush


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№9 Написал: SHRЕК (Сегодня, 11:10) #
  • -1
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online

Цитата: voldemar
Я – не "Зенит". У меня нет таких денег. А есть серьезные ограничения по финансам.

Леня бедолага от зарплаты до зарплаты тянет. Отстаньте от пролятария демоны!))))))
Регистрация: 11.02.2017
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:02) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Цитата: сектантСпартаку сейчас нужны точечные уселения,считаю что 30 лямов вполне хватит на 2 качественных футболистов.Центр защ и атакующий футболист а-ля Промес.в идеале конечно крайка еще бы в помощь ДимКо.Не может Спартак позволить себе такие затраты из-за ФП, думаю не более 20, это то что можно отбить за группу ЛЧ

как раз в эту 20 уложится покупка Полоза в поддержку Промеса в атаке и Мевли в пару к Джикии! ну и молодого Сасина (правого хава) из Томи нужно брать очень быстрый и техничный паренек с неплохим пасом! и стоит сейчас 2 копейки! очень напоминает Ваньку Яремчука из киевского Динамо второй половины 80-х.
в помощь Д.Комбарову никого не нужно брать, на той позиции и Ещенко может играть игравший там в Динамо, Анжи и Химках и Зуева из Крыльев вернуть, у Карреры он быстрее будет прогрессировать, чем в Крыльях, и тот же Тигиев! этого более чем достаточно и затрат никаких!
Регистрация: 23.03.2009
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:54) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: voldemar
Цитата: Visio
Соберите с народа,Вы же народные

Почитайте полностью интервью Федуна
Я – не "Зенит". У меня нет таких денег. А есть серьезные ограничения по финансам. Все прописано в контрактах. О возможностях питерского клуба мы можем только мечтать.
www.sport-express.ru/football
/rfpl/clubs/reviews/leonid-fe
dun-trener-eto-ne-10-procento
v-a-vse-100-1254823/А за газ мил человек платит вся страна.

А за бензин?
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Спартаку сейчас нужны точечные уселения,считаю что 30 лямов вполне хватит на 2 качественных футболистов.Центр защ и атакующий футболист а-ля Промес.в идеале конечно крайка еще бы в помощь ДимКо.

Не может Спартак позволить себе такие затраты из-за ФП, думаю не более 20, это то что можно отбить за группу ЛЧ
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:35) #
  • -5
  •  (7)
online

Ну Зенит хотя бы отдал то что заработал. А у вас пока что и отдать-то нечего. Еще играть не начали в Лиге Чемпионов, а уже хуже Луческу стоны.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 10:28) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Соберите с народа,Вы же народные

Почитайте полностью интервью Федуна
Я – не "Зенит". У меня нет таких денег. А есть серьезные ограничения по финансам. Все прописано в контрактах. О возможностях питерского клуба мы можем только мечтать.
www.sport-express.ru/football
/rfpl/clubs/reviews/leonid-fe
dun-trener-eto-ne-10-procento
v-a-vse-100-1254823/А за газ мил человек платит вся страна.
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:22) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Visio
Соберите с народа,Вы же народные

Вы уже всё собрали и на Крестовский ухнули, валите в румынию


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:11) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Соберите с народа,Вы же народные
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:59) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Спартаку сейчас нужны точечные уселения,считаю что 30 лямов вполне хватит на 2 качественных футболистов.Центр защ и атакующий футболист а-ля Промес.в идеале конечно крайка еще бы в помощь ДимКо.
Регистрация: 3.11.2016
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