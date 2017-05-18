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Леонид Федун: видели, что произошло с "Динамо" и "Зенитом"? Я не могу потратить больше, чем получаю
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что бюджет клуба составляет меньше $150 миллионов, а также поделился мнением о правилах финансового "фэйр-плей" УЕФА.
"Это клетка, которую поставили между богатыми и маленькими клубами. Это наручники.
Видели, что произошло с "Динамо"? Видели, что произошло с "Зенитом", который отдал назад все деньги, заработанные на Лиге чемпионов?
Европа установила нам очень жесткие нормативы. Если доходы признаются нерелевантными, то команда лишается либо доходов от Лиги чемпионов, либо ее туда просто не пускают. Потратить больше, чем я получаю от Лиги чемпионов, я просто не могу", - цитирует Федуна "Газета.ru".
"Это клетка, которую поставили между богатыми и маленькими клубами. Это наручники.
Видели, что произошло с "Динамо"? Видели, что произошло с "Зенитом", который отдал назад все деньги, заработанные на Лиге чемпионов?
Европа установила нам очень жесткие нормативы. Если доходы признаются нерелевантными, то команда лишается либо доходов от Лиги чемпионов, либо ее туда просто не пускают. Потратить больше, чем я получаю от Лиги чемпионов, я просто не могу", - цитирует Федуна "Газета.ru".
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