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Суд принял к производству заявление о банкротстве "Кубани"

Арбитражный суд Краснодарского края сообщил, что открывает дело по заявлению ООО "Ростовская управляющая компания" о банкротстве ФК "Кубань".

"Принять к производству заявление ООО "Ростовская управляющая компания" как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России в лице ИФНС № 4 по Краснодару", - говорится в решении арбитражного суда.

Арбитражный суд Краснодарского края
Теги: Кубань
Сегодня, 09:45
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