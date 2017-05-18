Суд принял к производству заявление о банкротстве "Кубани"

Арбитражный суд Краснодарского края сообщил, что открывает дело по заявлению ООО "Ростовская управляющая компания" о банкротстве ФК "Кубань"."Принять к производству заявление ООО "Ростовская управляющая компания" как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России в лице ИФНС № 4 по Краснодару", - говорится в решении арбитражного суда.