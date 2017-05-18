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Массимо Каррера получил по голове крышкой от чемпионского кубка (фото)

После вручения чемпионского кубка "Спартаку" на "Открытие-Арене" во время ликования команды с трофея слетела крышка и попала по голове главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.








Фото: "СЭ".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 10:27
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6
(1)
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все живы.
Все здоровы.
Кубок цел.
Каррера цел.
Спартак- Чемпион.
Значит - на Счастье !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:54) #
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  •  (5)
online

Цитата: Barmaley
Плохая примета.

Для "Зенита" - конечно!
Кубок-то ЧЕМПИОНСКИЙ!
А если крышка с кубка упала на голову ГТ Спартака, то, значит, этому Кубку Каррера приглянулся, и он (Кубок) уже хочет попасть опять к Каррере.
И крышкой ему, КРЫШКОЙ! smile

Это, как голубь на человека на**ал - к счастью и исполнению всех желаний! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пусть в привычку войдёт,думаю и сам Массимо согласится! relaxed
А ещё....можно и другие кубки попробовать! wink
Регистрация: 14.02.2007
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:49) #
  • -6
  •  (6)
online

Плохая примета.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:39) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
к счастью. блеать!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:31) #
  • +4
  •  (8)
online

Так, если от ЧЕМПИОНСКОГО, то сегодня уже всё заживёт!
Это на счастье! blush
Регистрация: 6.08.2008
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