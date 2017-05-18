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Леонид Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 миллионов, понимание по трансферам есть

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о бюджете красно-белых и планах по летним трансферам.

— Есть ли у вас понимание, как будет проходить летняя трансферная кампания «Спартака»?

— Понимание есть. Сколько денег мы потратим, будет знать только главный тренер и генеральный директор. 22 мая мы проведем заседание совета директоров, на котором постараемся утвердить всю трансферную политику.

— Как изменится бюджет клуба в связи с победой в чемпионате?

— Он изменится только за счет тех доходов, которые мы получим от выступления в Лиге чемпионов.

— В прессе фигурировали данные, согласно которым, бюджет «Спартака» около $150 миллионов. Эта информация близка к истине?

— Нет. Он гораздо меньше.

— Вы говорили, что не уйдете из «Спартака», пока не приведете клуб к чемпионству. Сколько сейчас стоит «Спартак»?

— Любовь не продается.

— Сколько клуб зарабатывает на проведении домашних матчей?

— От 30 до 60 миллионов рублей за матч. Эти цифры можно увеличить за счет большей вовлеченности людей. К примеру, есть английский клуб «Тоттенхэм». Чтобы посетить его домашний матч, нужно стоять в очереди чуть ли не 10 лет. Практически все билеты на игры «Тоттенхэма» продаются заранее. Нам нужно добиться того, чтобы «Спартак» продавал не одну треть абонементов от общей вместимости стадиона, а, хотя бы, две трети.

— Кстати, какая сумма положена «Спартаку» за победу в чемпионате России?

— Я не помню. Это совершенно не значимые деньги, я даже не заморачиваюсь по этому поводу.

ТАСС
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 10:36
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№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:25) #
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Цитата: РВСН 86-88
да тех же Попова

Попова оставить обязательно!
Да и Таски желательно: чтобы на подмене сидел.
Всяко лучше, чем Боккетти, хоть у последнего и жена русская.
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Можно и за 30-35 лямов нормально усилиться..
да тех же Попова, Мельгарехо и Таски (или Боккетти) продать..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHRЕК
Патамушта засмиют.)))

а мы в отличии от ГазБолота берем не деньгами, а качеством!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Там наверное на премиальные за победу в Чемпионате России хватит только чтобы в кино сходить основным составом, на утренний сеанс в понедельник. Лучше бы в этом отношении стремились к ведущим чемпионатам Европы.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:02) #
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online

Цитата: SHRЕК
Патамушта засмиют.)))

Вот, ты уже всё знаешь!
И пусть все другие ТАК ЖЕ "знают". wink
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: SHRЕК (Сегодня, 11:01) #
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online

Цитата: syamtomov
сумму, которую собираются потратить на трансферы НИГДЕ не произносить

Патамушта засмиют.)))
Регистрация: 11.02.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:49) #
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online

Сколько денег мы потратим, будет знать только главный тренер и генеральный директор. 22 мая мы проведем заседание совета директоров, на котором постараемся утвердить всю трансферную политику.
wink
Всё правильно!
Ошибки "Динамо" и "Зенита" не повторять: сумму, которую собираются потратить на трансферы НИГДЕ не произносить!
Регистрация: 6.08.2008
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