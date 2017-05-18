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Леонид Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 миллионов, понимание по трансферам есть
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о бюджете красно-белых и планах по летним трансферам.
— Есть ли у вас понимание, как будет проходить летняя трансферная кампания «Спартака»?
— Понимание есть. Сколько денег мы потратим, будет знать только главный тренер и генеральный директор. 22 мая мы проведем заседание совета директоров, на котором постараемся утвердить всю трансферную политику.
— Как изменится бюджет клуба в связи с победой в чемпионате?
— Он изменится только за счет тех доходов, которые мы получим от выступления в Лиге чемпионов.
— В прессе фигурировали данные, согласно которым, бюджет «Спартака» около $150 миллионов. Эта информация близка к истине?
— Нет. Он гораздо меньше.
— Вы говорили, что не уйдете из «Спартака», пока не приведете клуб к чемпионству. Сколько сейчас стоит «Спартак»?
— Любовь не продается.
— Сколько клуб зарабатывает на проведении домашних матчей?
— От 30 до 60 миллионов рублей за матч. Эти цифры можно увеличить за счет большей вовлеченности людей. К примеру, есть английский клуб «Тоттенхэм». Чтобы посетить его домашний матч, нужно стоять в очереди чуть ли не 10 лет. Практически все билеты на игры «Тоттенхэма» продаются заранее. Нам нужно добиться того, чтобы «Спартак» продавал не одну треть абонементов от общей вместимости стадиона, а, хотя бы, две трети.
— Кстати, какая сумма положена «Спартаку» за победу в чемпионате России?
— Я не помню. Это совершенно не значимые деньги, я даже не заморачиваюсь по этому поводу.
ТАСС
— Есть ли у вас понимание, как будет проходить летняя трансферная кампания «Спартака»?
— Понимание есть. Сколько денег мы потратим, будет знать только главный тренер и генеральный директор. 22 мая мы проведем заседание совета директоров, на котором постараемся утвердить всю трансферную политику.
— Как изменится бюджет клуба в связи с победой в чемпионате?
— Он изменится только за счет тех доходов, которые мы получим от выступления в Лиге чемпионов.
— В прессе фигурировали данные, согласно которым, бюджет «Спартака» около $150 миллионов. Эта информация близка к истине?
— Нет. Он гораздо меньше.
— Вы говорили, что не уйдете из «Спартака», пока не приведете клуб к чемпионству. Сколько сейчас стоит «Спартак»?
— Любовь не продается.
— Сколько клуб зарабатывает на проведении домашних матчей?
— От 30 до 60 миллионов рублей за матч. Эти цифры можно увеличить за счет большей вовлеченности людей. К примеру, есть английский клуб «Тоттенхэм». Чтобы посетить его домашний матч, нужно стоять в очереди чуть ли не 10 лет. Практически все билеты на игры «Тоттенхэма» продаются заранее. Нам нужно добиться того, чтобы «Спартак» продавал не одну треть абонементов от общей вместимости стадиона, а, хотя бы, две трети.
— Кстати, какая сумма положена «Спартаку» за победу в чемпионате России?
— Я не помню. Это совершенно не значимые деньги, я даже не заморачиваюсь по этому поводу.
ТАСС
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