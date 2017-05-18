Леонид Федун: бюджет "Спартака" гораздо меньше $150 миллионов, понимание по трансферам есть

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о бюджете красно-белых и планах по летним трансферам.— Понимание есть. Сколько денег мы потратим, будет знать только главный тренер и генеральный директор. 22 мая мы проведем заседание совета директоров, на котором постараемся утвердить всю трансферную политику.— Он изменится только за счет тех доходов, которые мы получим от выступления в Лиге чемпионов.— Нет. Он гораздо меньше.— Любовь не продается.— От 30 до 60 миллионов рублей за матч. Эти цифры можно увеличить за счет большей вовлеченности людей. К примеру, есть английский клуб «Тоттенхэм». Чтобы посетить его домашний матч, нужно стоять в очереди чуть ли не 10 лет. Практически все билеты на игры «Тоттенхэма» продаются заранее. Нам нужно добиться того, чтобы «Спартак» продавал не одну треть абонементов от общей вместимости стадиона, а, хотя бы, две трети.— Я не помню. Это совершенно не значимые деньги, я даже не заморачиваюсь по этому поводу.