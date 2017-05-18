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Глава комитета по этике: то, что сказал Луческу, недопустимо говорить футбольным людям

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев считает, что слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу после матча 29-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" были непозволительными.

"Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу. Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте.

Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми. Я отрицательно отношусь к этому", - цитирует Андреева ТАСС.

Напомним, Луческу досрочно покинул пресс-конференцию после матча, назвав журналистов "глупыми дураками".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 11:59
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(5)
№22 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:22) #
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online

Цитата: нетрал
ему все равно

Если про Мудко, то согласен. А вообще, нам, болельщикам Зенита, грех расстраиваться. 3-е место уже за место не считаем. Да, шанса на 2-е команды в ЛЧ нет, да, рейтинг РФПЛ завалится, но все одно мы в еврокубках и будем в них. А нашему руководству, если оно хочет ЛЧ, и, главное, не вылетать в первой же плей-офф, надо задуматься и сделать выводы.
Регистрация: 12.11.2007
№21 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Матч глянь, столицы, ну или обзор на крайний случай

смотрел я матчи и закатывания в газон не увидел, в Москве вы были чуть лучше и заслуженно победили, несмотря на волейбол в своей штрафной от Комбарова, а в Питере была такая же игра, только там мы были лучше и так же заслуженно победили, несмотря на эпизод с Кришито

Цитата: Faraon13
Урала 3 игроков удалили,а Дзю за удар игрока рукой только ж.к

приятно что так за нами внимательно наблюдаете, переживаете, ни матча не пропустили
3 удаления по делу, Дзюбу надо было удалять, но судья не видел удара, т.к. его внимание отвлечено было взятием ворот

Цитата: Faraon13
молитесь,что бы государевы деньги по назначению не пошли

хорошо вам... "народным", только объясни почему у "народного" клуба на всех должностях родственники Федуна
Регистрация: 20.07.2009
№20 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это... как его Валюнтаризм(((((
Регистрация: 17.05.2015
№19 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 13:43) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
Так он же цыган))
Регистрация: 31.07.2015
№18 Написал: Faraon13 (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: Faraon13
а что регламент для Зенита особенный какой-то?

да особенный, что б наказать Зенит, чинуши переписывали регламент походу чемпионата, было ли так с мАсковскими клубами? может игроков мАсковских команд наказывали на 5-7 матчей за разговоры?

Цитата: Faraon13
а в равных условиях-игра в Москве и закономерный результат.

еле еле осилили сегодняшний Зенит на открытии, а в Питере при прочих равных был закономерный результат

Ты наверно про то,когда Зенит за лишнего Лега простили или про то как Вела просто так на 6 игр удалили,а нет ,ты про то ,как у Урала 3 игроков удалили,а Дзю за удар игрока рукой только ж.к.,ну так вы же особенные,только молитесь,что бы государевы деньги по назначению не пошли,а то вы сами стабильно 10.
Регистрация: 25.04.2017
№17 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
празднуете, но не до такой же степени

Матч глянь, столицы, ну или обзор на крайний случай


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:36) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Zamba
а особенный, что б наказать Зенит, чинуши переписывали регламент походу чемпионата, было ли так с мАсковскими клубами? может игроков мАсковских команд наказывали на 5-7 матчей за разговоры?

Ой не п и з д и, болотный. Что-бы не наказать Зенит, отошли от регламента УЕФА.
А вот Веллитона наказать, так мало письма от голубого пула, так регламент изменили и по новому наказали. Закон не имеет обратной силы, говоришь? Баран ты полный.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:18) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
зщабили вам трешку ещё в первом тайме, и пару во втором.

я понимаю, празднуете, но не до такой же степени laughing
Регистрация: 20.07.2009
№14 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:15) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Диагноз: Плаческу истеричная.
Вердикт: не лечится.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№13 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:13) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
еле осилили сегодняшний Зенит на открытии, а в Питере при прочих равных был закономерный результат

Еле-еле не забили вам трешку ещё в первом тайме, и пару во втором.
А что у вас?
При прочих равных мы указали вас в газон, свой прошейте лучше


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№12 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Faraon13
а что регламент для Зенита особенный какой-то?

да особенный, что б наказать Зенит, чинуши переписывали регламент походу чемпионата, было ли так с мАсковскими клубами? может игроков мАсковских команд наказывали на 5-7 матчей за разговоры?

Цитата: Faraon13
а в равных условиях-игра в Москве и закономерный результат.

еле еле осилили сегодняшний Зенит на открытии, а в Питере при прочих равных был закономерный результат
Регистрация: 20.07.2009
№11 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (3)

Ему пофиг, один матч осталось провести и бабки забрать...
Регистрация: 26.09.2015
№10 Написал: Faraon13 (Сегодня, 13:00) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Слова этого главы комитета только подтверждают правоту слов Луческу. Уже готовы как псы цепные наброситься. А что и очем их просит в своем кабинете Никита Павлович одному богу известно. Где ваша беспристрастность господа руководители РФС. Создайте хотя бы видимый нейтралитет.
То что своими регламентами убили Зенит , ежу понятно.Теперь отменят все лимиты легионеров ради успеха Спартака в Еврокубках. Некрасиво это со стороны руководства РФС.

а что регламент для Зенита особенный какой-то?вам мало что у вас гос.бюджет(никаких ограничений)еще и регламент надо особый и судей сразу в голубое нарядить,тогда может и осилите Спартак,как в Питере было,а в равных условиях-игра в Москве и закономерный результат.
Регистрация: 25.04.2017
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Теперь отменят все лимиты легионеров ради успеха Спартака в Еврокубках.

Не знал, что в ЕК действует лимит.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№8 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (6)

запасаемся попкорном и ждем мемуаров румына как он тренировал Зину. Это будет жесткий трэш и хардкор. Хотя жаль, лучше бы его оставили.


--------------------
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№7 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 12:53) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
[quote=interested]А ему терять нечего, мамалыжнику.
Это точно, а на последок ещё пошлёт кого нибудь


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№6 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (3)

Остается подождать и сравнить наказания Павлюченко и луческу,если оно будет.
Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:22) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Barmaley
Слова этого главы комитета только подтверждают правоту слов Луческу. Уже готовы как псы цепные наброситься. А что и очем их просит в своем кабинете Никита Павлович одному богу известно. Где ваша беспристрастность господа руководители РФС. Создайте хотя бы видимый нейтралитет.

Поклонник цыгана? Да ты хохол. Сидит на скамье упоротый хохол, беснуется на бровке тупой цыган, ходит по полю пешком свинья с повязкой - это нынешний Синит. И это ещё не дно.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 12:20) #
  • -1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
даа, правда глаза колет
Регистрация: 1.02.2015
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:20) #
  • -11
  •  (25)

Слова этого главы комитета только подтверждают правоту слов Луческу. Уже готовы как псы цепные наброситься. А что и очем их просит в своем кабинете Никита Павлович одному богу известно. Где ваша беспристрастность господа руководители РФС. Создайте хотя бы видимый нейтралитет.
То что своими регламентами убили Зенит , ежу понятно.Теперь отменят все лимиты легионеров ради успеха Спартака в Еврокубках. Некрасиво это со стороны руководства РФС.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: interested (Сегодня, 12:14) #
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
А ему терять нечего, мамалыжнику. Лепит напоследок всю правду-матку в глаза. laughing
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 12:04) #
  • +3
  •  (7)

дедушка старый, ему все равно...
Регистрация: 26.04.2017
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