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Олег Романцев и Никита Симонян могут получить золотые медали от "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что бывшие наставники "Спартака" Олег Романцев и Никита Симонян могут получить золотые медали в честь победы красно-белых в российской Премьер-лиге.

"Мы перенесли торжество на середину июля, но деталей пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто.

Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков - там и произойдет торжественное вручение медалей.

Будем много медалей заказывать сверх тех сорока, которые положены по регламенту. Наградить медалями ветеранов - например, Олега Романцева, Никиту Симоняна? Может быть. Любая позитивная идея приветствуется", - цитирует Федуна ТАСС.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 12:04
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18
(3)
№18 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
у Симоняна и Романцева своих медалей хваиает! да и крайне это не серьезно!
награждайте всех кто выходил в основе хоть в одной игре! наградите китайца из штаба медперсонала Спартака, он давно в Спартаке и заслужил этого! наградите врачей команды, никто в этом сезоне не выбыл до конца сезона, как в прежние годы!
Регистрация: 23.03.2009
№17 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Полковнику Петренко орден, Соколову медаль. А можно полковнику Петренко именной пистолет. Зачем? Стареет... а так посмотрит и вспомнит кто он. ( На Дерибасовской......)
Регистрация: 17.05.2015
№16 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:05) #
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online

Полный бред....Симонян -свадебный генерал, Романцев сначала приватизировал не законно а потом продал акции Спартака Червиченко, и очень любит рыбалку...и после .. и как он отзывался о Карере в начале сезона. Я бы золотыми медалями чемпионата 2016-2017 года наградил бы... -Бескова и Братьев Старостиных... и передал бы медали их семьям ,Спартак помнит и чтит свою историю ,но это моё личное мнение.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№15 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: andrej95602
Да дайте им всем сразу по десятку медалей. Ближайшие двадцать лет опять в заднице будут.

В заднице, в самой её глубине Краснодар, погадить на ветке и есть удовольствие ? Если так мне Вас жаль уважаемый.
Регистрация: 30.08.2015
№14 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:36) #
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Не превращайте золотые медали чемпионов в почетные побрякушки.
А Романцев сам с вами может поделиться. У него их целая коллекция. Как и Симонян.
Регистрация: 6.10.2009
№13 Написал: andrej95602 (Сегодня, 13:29) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Да дайте им всем сразу по десятку медалей. Ближайшие двадцать лет опять в заднице будут.
Регистрация: 14.04.2015
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
За что? У них своих немало

Цитата: pikaldi
один красно-белый. 15 лет терпел подъебонов...

Теперь можно взобраться на стол самого главного подъебона, растегнуть ширинку и оьрссать всё по кругу.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 12:58) #
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А Гене Орпову? Рабинеру? Львову? Трахтенбергу-Ебунгоре? Их целая рать!
Регистрация: 26.08.2010
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Леонид Арнольдыч, только не дай бог не приглашайте на вручение медалей Червиченко, испоганит все торжество.
Регистрация: 20.03.2014
№9 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это лишнее конечно.Леню-то можно конечно понять, он слегка тронулся после вчерашнего,но это лишнее.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:43) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Тогда уж и игрокам той команды,у которой забрали золотые медали в кабинетах РФС
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 12:37) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
И мне тогда ....я в офисе один красно-белый. 15 лет терпел подъебонов...
Регистрация: 25.01.2016
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:35) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А Мутко и Будогосского что обделили?
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
А Дзюба? smile
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Памятную разве что - это будет правильнее


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: SP-M (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (3)
online

мне еще дайте. всем болельщикам предлагаю дать. куда кидать заявку. мы же тоже помогли
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 12:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
бред
Регистрация: 4.02.2011
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:06) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
У каждого из них есть свои ЗАСЛУЖЕННЫЕ золотые медали.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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