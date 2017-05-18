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"Спартак" установил новый рекорд средней посещаемости

"Спартак" установил новый рекорд посещаемости домашних матчей по итогам текущего сезона-2016/17 в премьер-лиге.

Стадион "Открытие Арена" посетили в среднем почти 33 тыс. человек. Это повторение рекорда в чемпионатах России, сообщает руководитель агентства СК Сергей Корытов.

Пятерка самых посещаемых клубов за сезон во всех российских первенствах выглядит следующим образом:

1. "Спартак-Алания" (Владикавказ) — 32 750 чел. (сезон-1995)

2. "Спартак" (Москва) — 32 750 чел. (сезон-2016/17)

3, "Крылья Советов" (Самара) — 26 000 чел. (сезон-2003)

4. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) — 25 000 чел. (сезон-2001)

5. "Факел" (Воронеж) — 24 750 чел. (сезон-1999).

Газета.ru
Теги: Спартак
Сегодня, 12:54
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8
(5)
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Paolo_Di_Canio
Если более точно , то 32 760 и это рекорд )
Цифры с оф сайт лиги.

В том году 25 178, тоже эта цифра должна быть в таблице

А ещё сезоном раньше 24 931 и все туда же.
И динамика норм .

Федун обещал увеличить стадион до 5000 вроде!
вчера и на всех крупных играх тесновато было))


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
средняя общая посещаемость второй и третий команды, меньше средней посещаемости Спартака blush


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (2)
online

Если более точно , то 32 760 и это рекорд )
Цифры с оф сайт лиги.

В том году 25 178, тоже эта цифра должна быть в таблице

А ещё сезоном раньше 24 931 и все туда же.
И динамика норм .
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:28) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
Справедливости ради, Петровский всего 20 вмещает

А как он заполнялся-то? smirk
Так...
Только на матчи со "Спартаком", наверное, аншлаг был.
Да ещё с ЦСКА.
И вчера, в очень важном для "Зенита" матче с сильным "Краснодаром" стадион "Петровский да-а-а-алеко не полный был.
Так... где-то тысяч 13-15... smirk
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак и тут вне конкуренции,привет гамноеду Милеру
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Справедливости ради, Петровский всего 20 вмещает


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:14) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ВЦИОМ рыдает!.... bowtie


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:11) #
  • +1
  •  (7)
online

А чегой-то я "Зенита", за который по выражению Миллера "болеет сейчас вся Россия", в этой 5-ке не вижу? flushed
сообщает руководитель агентства СК Сергей Корытов.

Видать что-то это агентсво напутало.
Им, прежде, чем публиковать эти данные, нужно было с агентством из Питера посоветоваться. laughing
Регистрация: 6.08.2008
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