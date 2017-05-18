"Спартак" установил новый рекорд средней посещаемости

"Спартак" установил новый рекорд посещаемости домашних матчей по итогам текущего сезона-2016/17 в премьер-лиге.Стадион "Открытие Арена" посетили в среднем почти 33 тыс. человек. Это повторение рекорда в чемпионатах России, сообщает руководитель агентства СК Сергей Корытов.Пятерка самых посещаемых клубов за сезон во всех российских первенствах выглядит следующим образом:1. "Спартак-Алания" (Владикавказ) — 32 750 чел. (сезон-1995)2. "Спартак" (Москва) — 32 750 чел. (сезон-2016/17)3, "Крылья Советов" (Самара) — 26 000 чел. (сезон-2003)4. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) — 25 000 чел. (сезон-2001)5. "Факел" (Воронеж) — 24 750 чел. (сезон-1999).