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Денис Глушаков: надеюсь, что в играх с Португалией и Новой Зеландией будут похороны

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос том, каких результатов он ждет от первых двух матчей национальной команды на Кубке конфедераций против Новой Зеландии и Португалии.

"Надеюсь, что похороны будут в обоих матчах. Можно в каждом матче выиграть со счётом 1:0, и это будет нормально. Привычно для меня", - пошутил Глушаков, слова которого передает "Чемпионат".
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 13:18
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№17 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 14:28) #
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online

Мне интересно,Глушака где закопают,прямо посередине поля или в штрафной?
Регистрация: 24.11.2016
№16 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: shlepsik
Что-то глушака слишком много. Поныл после матча в Питере, и понеслась помощь судей спаму. Видимо с Мудко поделились.

Чем помогли то судьи,очкарик?перечислишь?
Р.S. очкарик ,от слова-очко


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Регистрация: 6.02.2012
№15 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 14:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Зря он сборную, в которой и игроки-то собраны, в основном, так себе - а что поделаешь: других просто нет - да ещё и под руководством Черчесова, и "Спартак под руководством Карреры, сравнивает.

к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаро вызывали 6 спартачей.... результат известен. Похороны.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№14 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если Новая Зеландия ничью зацепит, то Ваши похороны обеспечены


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№13 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
С Еременко отмечал чемпионство?) подниматель настроения принял?)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№12 Написал: shlepsik Санкт-Петербург (Сегодня, 13:52) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то глушака слишком много. Поныл после матча в Питере, и понеслась помощь судей спаму. Видимо с Мудко поделились.
Регистрация: 27.08.2011
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:43) #
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online

Зря он сборную, в которой и игроки-то собраны, в основном, так себе - а что поделаешь: других просто нет - да ещё и под руководством Черчесова, и "Спартак под руководством Карреры, сравнивает. smirk

Цитата: Кепончег УЕФА
Глушак забыл, что его страховать будет не Фернандо, а отдавать вперед нужно будет не братухе с луишем, которые почти любые мячи принимают, и на месте защитников накручивают

Надеется, видимо, на что-то.
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: grisha (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: BAFOMET
Похороны.... сбродной России по футболу.

Они начались с вмешательства вовки в спорт - особенно в футбол и ЛА
Регистрация: 19.04.2017
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:39) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Глушак забыл, что его страховать будет не Фернандо, а отдавать вперед нужно будет не братухе с луишем, которые почти любые мячи принимают, и на месте защитников накручивают)) я так понял глушак будет играть чуть сзади, а это плохо для всех, он не чистый опорник


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:38) #
  • +3
  •  (3)

Похороны.... сбродной России по футболу.
Регистрация: 17.06.2016
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:37) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Все сборные приедут резервом, так что пляшем похороны.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Денчик еще не протрезвел )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (4)
online

Денис ты сейчас в эйфории, но сборная это не Спартак ,так что слово похороны...могут обернуться в другую сторону, и как раньше , если помнишь.....заменят тренера перед чемпионатом....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Александр Чистяков (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (4)

1:7 от португалии уже забыли да
Регистрация: 11.09.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:29) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Денис, заканчивай с самогоном, ну серьезно
да, с чемпионством поздравляю, но сборная Новой Зеландии более чем не слабая!
а про португалов вообще молчу.не, может приедет далеко не основа, но там состава на 3 хватит игроков


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (2)

Как бы соперники не простудились на этих похоронах.
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 13:24) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
вот только чьи похороны...это увы большой вопрос(((
Регистрация: 10.07.2009
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