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Дзюба, Глушаков и Смолов - в топе медирейтинга игроков сборной России за апрель

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба занял первую строчку в медиарейтинге футболистов сборной России по итогам апреля.

Топ-10 медиарейтинга футболистов сборной России за апрель:

1. Артем Дзюба («Зенит») – 57?199,0 (медиаиндекс)

2. Денис Глушаков («Спартак») – 43?162,1

3. Федор Смолов («Краснодар») – 25?945,1

4. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 24?900,1

5. Роман Зобнин («Спартак») – 22?526,0

6. Александр Самедов («Спартак») – 21?525,2

7. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 19?623,0

8. Дмитрий Комбаров («Спартак») – 16?500,3

9. Дмитрий Тарасов («Локомотив») – 13?790,0

10. Георгий Джикия («Спартак») – 13?133,1

Р-Спорт
Сегодня, 13:31
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1
(1)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Шлюба в топе и мини-юбке


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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