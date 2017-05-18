СМИ: солиста "Би-2" задержали на "Открытие-арене", ему грозит 15 суток

Музыканту Егору Бортнику, более известному как Лёва из группы "Би-2", инкриминируют статью 6.8 КоАП, на него уже составлен протокол.Ранее стало известно, что Бортника задержали на стадионе "Открытие Арена" перед началом матча 29-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Терек". Музыканта арестовали во время прохождения к VIP-ложе. По сообщению представителей МВД, полиция задержала мужчину, подозреваемого в хранении наркотических веществ."Составили протокол, направили материалы в суд. Дальнейшая судьба задержанного зависит от решения суда. Правонарушителю инкриминируют статью 6.8 КоАП ч. 2", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.По статье 6.8 КоАП ч.2 наказание влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.