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СМИ: солиста "Би-2" задержали на "Открытие-арене", ему грозит 15 суток
Музыканту Егору Бортнику, более известному как Лёва из группы "Би-2", инкриминируют статью 6.8 КоАП, на него уже составлен протокол.
Ранее стало известно, что Бортника задержали на стадионе "Открытие Арена" перед началом матча 29-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Терек". Музыканта арестовали во время прохождения к VIP-ложе. По сообщению представителей МВД, полиция задержала мужчину, подозреваемого в хранении наркотических веществ.
"Составили протокол, направили материалы в суд. Дальнейшая судьба задержанного зависит от решения суда. Правонарушителю инкриминируют статью 6.8 КоАП ч. 2", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По статье 6.8 КоАП ч.2 наказание влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Чемпионат
Ранее стало известно, что Бортника задержали на стадионе "Открытие Арена" перед началом матча 29-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Терек". Музыканта арестовали во время прохождения к VIP-ложе. По сообщению представителей МВД, полиция задержала мужчину, подозреваемого в хранении наркотических веществ.
"Составили протокол, направили материалы в суд. Дальнейшая судьба задержанного зависит от решения суда. Правонарушителю инкриминируют статью 6.8 КоАП ч. 2", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По статье 6.8 КоАП ч.2 наказание влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Чемпионат
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