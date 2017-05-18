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СМИ: солиста "Би-2" задержали на "Открытие-арене", ему грозит 15 суток

Музыканту Егору Бортнику, более известному как Лёва из группы "Би-2", инкриминируют статью 6.8 КоАП, на него уже составлен протокол.

Ранее стало известно, что Бортника задержали на стадионе "Открытие Арена" перед началом матча 29-го тура российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Терек". Музыканта арестовали во время прохождения к VIP-ложе. По сообщению представителей МВД, полиция задержала мужчину, подозреваемого в хранении наркотических веществ.

"Составили протокол, направили материалы в суд. Дальнейшая судьба задержанного зависит от решения суда. Правонарушителю инкриминируют статью 6.8 КоАП ч. 2", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По статье 6.8 КоАП ч.2 наказание влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Чемпионат
Сегодня, 13:47
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№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
"вор должен сидеть в тюрьме" - так и с нариками


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
За спартак всегда болело одно отребье, вроде наркоманов, алкоголиков и просто быдла.

Вся труппа МХАТ, легенды российского и советского искусства, светила медицины, большинство болельщиков Страны , советского и постсоветского пространства- ты их быдлом назвал, неуважаемый?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 14:20) #
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online

Болельщик812,
За нас болеют
За вас играют
Регистрация: 15.05.2017
№7 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Показательная борьба с наркоманией. Тьфу.

Да нее,лёва думал суперзведу ,да еще в випе ,точно то шмонать не будут.а его и не узнали никуя laughing


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№6 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
За спартак всегда болело одно отребье, вроде наркоманов, алкоголиков и просто быдла.
Регистрация: 13.08.2015
№5 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 14:14) #
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online

Как грустно и очень обычно всё вышло © )))
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
у него алиби,он нес пакетик Еременко))
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 14:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
15 суток...на уборку стадиона Левку....
Регистрация: 25.01.2016
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
идиоты, другого места и времени не нашли?!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:51) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Показательная борьба с наркоманией. Тьфу.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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