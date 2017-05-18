В Англии предложили дисквалифицировать футболистов за симуляцию

В Английской футбольной премьер-лиге предложили наказывать дисквалификацией футболистов, которые симулируют на поле, после просмотра видеоповтора.Планируется создание комиссии, в обязанности которой будет входить просмотр спорных эпизодов во время матчей. Заседание по этому вопросу пройдет 18 мая.