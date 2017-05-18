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В Англии предложили дисквалифицировать футболистов за симуляцию

В Английской футбольной премьер-лиге предложили наказывать дисквалификацией футболистов, которые симулируют на поле, после просмотра видеоповтора.

Планируется создание комиссии, в обязанности которой будет входить просмотр спорных эпизодов во время матчей. Заседание по этому вопросу пройдет 18 мая.

Газета.ru
Сегодня, 13:59
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№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
С Дзюбами в Англии не церемонятся

он же ВАШ воспитанник
Регистрация: 20.07.2009
№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 14:27) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Точка Невозврата
Ну а нам...нам рановато


Это точно! У нас если и начнут, то никак не с закона. Начнут решать по понятиям...
Этим мона - этим не мона.
Регистрация: 3.06.2014
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С Дзюбами в Англии не церемонятся,а у нас не могут сраные видеоповторы обеспечить,в Питере орали что телевизоры судьям отправят,потом дали зениту пару левых пенальти и пару голов из офсайда засчитали и уже как бы и нет проблемы joy
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:14) #
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online

Цитата: Кир Мяс
у нас бы половину футболистов Зенита сразу дисквалифицировали

ты про свой спартак не забывай.
я вот понять не могу - стали чемпионами, набрали кучу очков в чемпе, явно сильнее всех остальных в этом сезоне, нет, надо поковыряться в дерьме, поорать про судей, офсайды и симуляции - одно слово - свиньи
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:11) #
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online

у нас бы половину футболистов Зенита сразу дисквалифицировали
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 14:09) #
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online

Наконец то!!!!
И самое главное в АПЛ это будет работать,там с этим строго...
Ну а нам...нам рановато,это другой век, уровень, космос по-Лёне...
Регистрация: 15.05.2017
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