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Во время церемонии открытия Кубка Конфедераций расскажут о традициях и культуре России
Организаторы Кубка Конфедераций-2017 рассказали о церемонии открытия турнира, которая состоится 17 июня перед матчем Россия – Новая Зеландия.
Церемония продлится около 20 минут. Сюжет расскажет всем зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. По трибунам "Санкт-Петербург Арены" разольются прекрасные звуки "Жар-птицы" Игоря Стравинского – эта музыка станет лейтмотивом церемонии открытия.
- Это очень важный момент для России, и мы рады, что можем познакомить любителей футбола с нашей культурой перед тем, как на сцену выйдет сама игра, – сказал генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. – В отличие от того, что российская аудитория увидела на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, здесь главное действие – сам матч открытия Кубка Конфедераций. Поэтому мы не сможем использовать тяжелые конструкции или, к примеру, пиротехнику. Но наши креативные идеи и задумки позволят российским болельщикам гордиться, а зарубежным зрителям поближе узнать о культурных богатствах и традициях, о которых мы расскажем во время шоу.
ФИФА
Церемония продлится около 20 минут. Сюжет расскажет всем зрителям о традициях, истории, культуре и природе России, о городах-организаторах турнира: Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. По трибунам "Санкт-Петербург Арены" разольются прекрасные звуки "Жар-птицы" Игоря Стравинского – эта музыка станет лейтмотивом церемонии открытия.
- Это очень важный момент для России, и мы рады, что можем познакомить любителей футбола с нашей культурой перед тем, как на сцену выйдет сама игра, – сказал генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. – В отличие от того, что российская аудитория увидела на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, здесь главное действие – сам матч открытия Кубка Конфедераций. Поэтому мы не сможем использовать тяжелые конструкции или, к примеру, пиротехнику. Но наши креативные идеи и задумки позволят российским болельщикам гордиться, а зарубежным зрителям поближе узнать о культурных богатствах и традициях, о которых мы расскажем во время шоу.
ФИФА
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