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"Тосно" в следующем сезоне будет играть на "Петровском"

"Тосно" в следующем сезоне будет выступать на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Это было решено на встрече руководителей и игроков "Тосно" с губернатором Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор сообщил, что он в рамках петербургского экономического форума планирует переговоры с возможными партнерами клуба о спонсорстве либо иных схемах поддержки областной команды, информирует сайт правительства Ленинградской области.
Теги: Тосно
Сегодня, 14:59
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26
(2)
№26 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
Цитата: Саня1589
что до спб 6 часов пилить на тачке

во первых.от Питера 3 часа...во вторых не будет он в новгороде играть ..для фнл прокатывало пл нет...

какие 3 часа ты вообще в питере то хоть раз бывал? от Звездной(умник фигов) до Тосно(жд вокзал) 1час с копейками езды на 610
Регистрация: 3.02.2011
№25 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Ты вообще, видимо еврей.

Из чего это следует?
Мне просто интересен поток создания, который привёл к этому выводу.
Регистрация: 8.02.2011
№24 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 16:45) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
Цитата: strekall
Любой россиянин

Ты, мил человек, не имей такой привычки говорить за всех....Научись за себя отвечать....
Цитата: strekall
либерасты, хохлы, пиндосы???

Акуеваю я с Вас....тиливизира насмотрелись?

Ты вообще, видимо еврей.

Цитата: Саня1589
Цитата: strekall
Ленинградская область, это не только Питер, не знал

так же как и московская область (сатурн, химки).

Если Тосно - это Л.О, то пусть они и играют в Л.О, а не на Петровском...

Арендовать стадион можно хоть на марсе, это личное дело клуба.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№23 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:36) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
а где будет играть зенит?

а зачем?
Регистрация: 8.02.2011
№22 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:33) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а где будет играть зенит? joy


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№21 Написал: нетрал (Сегодня, 16:33) #
  • +1
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online

Цитата: Саня1589
что до спб 6 часов пилить на тачке

во первых.от Питера 3 часа...во вторых не будет он в новгороде играть ..для фнл прокатывало пл нет...
Регистрация: 26.04.2017
№20 Написал: Саня1589 (Сегодня, 16:31) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: strekall
Ленинградская область, это не только Питер, не знал

так же как и московская область (сатурн, химки).

Если Тосно - это Л.О, то пусть они и играют в Л.О, а не на Петровском...
Регистрация: 27.01.2017
№19 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:30) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Любой россиянин

Ты, мил человек, не имей такой привычки говорить за всех....Научись за себя отвечать....
Цитата: strekall
либерасты, хохлы, пиндосы???

Акуеваю я с Вас....тиливизира насмотрелись?
Регистрация: 8.02.2011
№18 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 16:27) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
В очередной раз убеждаюсь, что свинские болелы идиоты, или это все хохлы? Любой россиянин будет рад, что в стране открываются новые стадионы, спортплощадки. Я очень доволен, что открылись спартаковский, армейский, питерский стадионы, скоро лужу доделают, в других городах возводят спортивные арены, это же прекрасно. И только свиньи брызжут слюной, либерасты, хохлы, пиндосы??? Лишь бы во вред.

Цитата: Саня1589
эм, теперь внимание вопрос: кому этот клуб нужен?
одно дело когда они в В. новгороде играли и туда люди приходили потому что до спб 6 часов пилить на тачке.
а в питере они кому нужны будут?
очень надеюсь, что этот клуб развалиться также как развалиласьфк москва

Ленинградская область, это не только Питер, не знал?


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№17 Написал: Саня1589 (Сегодня, 16:24) #
  • -7
  •  (7)

эм, теперь внимание вопрос: кому этот клуб нужен?
одно дело когда они в В. новгороде играли и туда люди приходили потому что до спб 6 часов пилить на тачке.
а в питере они кому нужны будут?
очень надеюсь, что этот клуб развалиться также как развалиласьфк москва
Регистрация: 27.01.2017
№16 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 16:12) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
Цитата: Marlboro
Ну теперь их туда засосет )

без твоей сосалки - нет.

Иди утопись в вашей луже дурик чумазый)пнx неинтересен.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№15 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 16:11) #
  • +3
  •  (5)
online

Отлично!! Обязательно приду. И не только на дерби!


--------------------
Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№14 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:06) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Цитата: stepanmlc
а синит где будет играть?

в ФНЛ..

свиньи вообще во 2 лигу вылетят,а то что Тосно будет играть на петровиче это правильное решение,а то с большой деревни под названием масквабад играет аж 4 клуба в ПЛ,а по поводу распил-арены не так страшен черт как его малюют заткнитесь все утырки
Регистрация: 3.02.2011
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:55) #
  • -3
  •  (7)
online




Регистрация: 20.04.2016
№12 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 15:52) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Миллер еще не объявил инфы ,что это северное дерби затмит все существующие дерби?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№11 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:48) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Ну теперь их туда засосет )

без твоей сосалки - нет.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№10 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 15:47) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: manatee
Цитата: Marlboro
Застройщики: Площадка вокруг "Зенит-арены" может превратиться в болото

Что значит превратиться? Там и так повсюду болото.

Ну теперь их туда засосет )


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:47) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
Цитата: Marlboro
Застройщики: Площадка вокруг "Зенит-арены" может превратиться в болото клац
ты откуда это дерьмо выгребаешь? не хохол ты часом? намывных территорий в Питере с жилым фондом, больше чем центр масквы! так давно бы утопли уже!


Херовина какая то. клали асфальт на воздух и другие работы на воду? бред сивой кобылы. так не бывает. площадку приняли - приняли, теперь за ваши художества сами и ответите.

Цитата: Marlboro
Я тебе предлагаю пойти нах... от чистого сердца.

шляпу сними ))))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№8 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 15:44) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
Цитата: Marlboro
Застройщики: Площадка вокруг "Зенит-арены" может превратиться в болото клац

ты откуда это дерьмо выгребаешь? не хохол ты часом? намывных территорий в Питере с жилым фондом, больше чем центр масквы! так давно бы утопли уже!

Я тебе предлагаю пойти нах... от чистого сердца.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№7 Написал: Serg (Сегодня, 15:43) #
  • -4
  •  (6)

Ну логично всё, приличному клубу нужно играть на приличном стадионе, а не месить гуамно на Распил-арене...


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Marlboro
Застройщики: Площадка вокруг "Зенит-арены" может превратиться в болото клац

ты откуда это дерьмо выгребаешь? не хохол ты часом? намывных территорий в Питере с жилым фондом, больше чем центр масквы! так давно бы утопли уже!
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:34) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: manatee
Цитата: Marlboro
Застройщики: Площадка вокруг "Зенит-арены" может превратиться в болото
Что значит превратиться? Там и так повсюду болото.


Да проходили уже, называется тупизм. 92 года бомжевали вы, а бомжи мы; болота в Питере, а горят они в москве, в Питере строят СТАДИОН, а мясным достаточно железного каркаса..... каждому свое


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№4 Написал: manatee Москва (Сегодня, 15:24) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marlboro
Застройщики: Площадка вокруг "Зенит-арены" может превратиться в болото

Что значит превратиться? Там и так повсюду болото.
Регистрация: 16.08.2010
№3 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 15:18) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»

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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:05) #
  • +2
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
а синит где будет играть?

в ФНЛ..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:04) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
а синит где будет играть?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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