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Леонид Федун: лимит надо сохранить, а потолок зарплат - глупость, будут платить в конвертах под столом

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение по поводу потолка зарплат в РФПЛ и лимита на легионеров.

- Вы уже говорили о сокращении лиги. Тогда речь шла о 12 командах. Вы имеете в виду закрытую лигу?

– Ни в коем случае. Мы же не Северная Америка. Зачем? Должна быть смена клубов. Представляю это так: условно, 12 клубов играют между собой 22 игры. Или 13 клубов, без разницы. А потом они разделяются на две шестерки или семерки, которые еще раз играют между собой.

Таким образом, ведущие клубы имеют возможность играть, условно, не 15 игр в сезоне, из которых интерес представляют семь-восемь, а, условно, 20 игр, из которых 18-20 представляют коммерческий интерес.

Тогда будем повышать стоимость телеправ. А когда на картинке из Перми – прошу прощения, люблю этот город – игра на фоне кучи строительного мусора, то кто за эти телеправа будет платить? Поэтому, да, это, может быть, болезненный процесс, но, на мой взгляд, делать это необходимо.

- Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

– Лимит надо сохранить. Может быть, постепенно уходить от лимита на поле. Но без лимита не будет никакой возможности продвигать российских игроков. Переход от лимита на поле к лимиту в заявке позволит увеличить спрос на них.

Без этого заниматься школами и вторыми командами – больше энтузиазм, чем бизнес. Я ни одного игрока не смог продать за исключением Владимира Обухова, за которого нам до сих пор так и не заплатили (Обухов в июне 2016 года перешел в «Кубань» – прим. Sports.ru).

- Потолок зарплат?

– Это глупость, он бывает только в закрытых лигах. Если ввести такую меру, то любой игрок, который чуть-чуть начнет показывать себя, сразу уедет в Европу. От этого упадет качество футбола.

А кого мы поддержим? Сирых и убогих? Сирые и убогие все равно будут платить деньги игрокам в конвертах под столом.

- Как относитесь к видеоповторам, которые придут в футбол в ближайшее время?

– Я поменял свое отношение к этому вопросу. Главное, чтобы это не было, как в хоккее, когда матч прерывается на долгое время. Это должно быть моментально, – цитирует Федуна ТАСС.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 15:12
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10
(1)
№10 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:40) #
  • -1
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online

Спалился Федун вчистую. Теперь понятно их методы стимулирования. Бюджет Спартака 120 милл. баксов, а остальное пд столом в кейсах.
Регистрация: 17.04.2017
№9 Написал: Саня1589 (Сегодня, 16:22) #
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Цитата: voldemar
Коллега вы все правильно говорите,только Спартак 2 и Зенит 2,не могут по регламенту выйти в Премьер Лигу,ни напрямую,ни через стыки.

да это понятно, просто сам факт - уровень лиг ну очень разный...
Регистрация: 27.01.2017
№8 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 16:08) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Саня1589

Всерно он все сказал.
Спартак-2 идет на 5 месте в пердиве, было бы желание, спокойно бы попали в стыки. Но игроков оттуда не много в спартаке и в ПЛ в целом.

Коллега вы все правильно говорите,только Спартак 2 и Зенит 2,не могут по регламенту выйти в Премьер Лигу,ни напрямую,ни через стыки.
Регистрация: 8.05.2017
№7 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 15:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь то надо лимит сохранять , наконец то Трофеич с Гинером согласен joy


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22-Х КРАТНЫЕ !!!
Регистрация: 10.08.2007
№6 Написал: Саня1589 (Сегодня, 15:44) #
  • +2
  •  (2)

Всерно он все сказал.
Спартак-2 идет на 5 месте в пердиве, было бы желание, спокойно бы попали в стыки. Но игроков оттуда не много в спартаке и в ПЛ в целом.

Зенит 2 идет в жопе пл, но регулярно меняет состав. только вот большинство игроков уходят бесплатно или в аренду... а так, чтобы взять игрока и провести его от школы до 1 команды через пердив - этого еще не было.

Потолок зарплат это бред. клуб всегда может заключить спонсорский контакт с тем же игроком и будет этот игрок рекламировать лукойл, газпром или магнит...

И про лимит он прав - лимит должен быть иначе будут у нас играть одни бразильцы и папуасы, но лимит должен быть не на поле, а в заявке. Если взять и дать возможность заявлять 8 легов (ну пусть будет 10 легов для начала) на сезон, всякие непонятные игроки из команд уйдут.
А на данный момент - покупаются паспорта, покупаются леги и все знают когда и сколько будут играть, можно даже на тренировки не ходить...
Регистрация: 27.01.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bohater
вот только не в конвертах, а в чемоданах)

Или мешками, если в монетках.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:21) #
  • +1
  •  (7)

Наконец то умный человек сказал правду о бизнесе в России. Всё правильно ...деньги под столом ...налоги мы не платим...а говорим о правовом государстве...П и М ВСЁ СДЕЛАЛИ ДЛЯ СЕБЯ И ЧТО БЫ ИХ ДРУЗЬЯ ВОРОВАЛИ НЕ ОПАСАЯСЬ ПОСЛЕДСТВИЙ ...А ДЕНЕГ НА НОРМАЛЬНУЮ ПЕНСИЙ ДЛЯ НАШИХ РОДИТЕЛЯХ НЕТ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
про повторы - тут всегда будет 50/50
а про потолок зарплат - это должно быть на уровне клубов, а не лиги
если клуб сказал, что зп у молодого будет в таком формате - пусть будет так
если клуб не хочет платить более 2 лямов за сезон - он не станет
но для молодых, если честно, было б неплохо его ввести
допустим сыграл за клуб матчей 20-30 и можно выходить из этого лимита.и клубу удобно и молодому стимул


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: bohater Ижевск (Сегодня, 15:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
вот только не в конвертах, а в чемоданах)


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:16) #
  • +2
  •  (2)

во многом согласен с ним


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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