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Валерий Рейнгольд: Каррера безумно влюблён в «Спартак». Вложил в него своё сердце и душу – всего себя
Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Рейнгольд, по завершении встречи 29 тура чемпионат России по футболу «Спартак» - «Терек» дал пламенное и большое интервью порталу Rusfootball.info. Поскольку, оно получилось слишком большим (а точнее – громадным) мы решили разбить его на две части, первую из которых мы публикуем сегодня.
- Валерий Леонидович, что вы сейчас чувствуете?
- Чувствую себя так, словно был на поле и вместе с ребятами праздновал победу. Словно «приятно» тут даже нельзя применять: это просто громадная радость для меня. Наконец-то я дождался того, чего все эти годы хотел!
Я много критиковал «Спартак» - может быть по делу, может быть где-то и нет. Но я такой человек: с этой командой прошли самые тяжелые и радостным мои дни в жизни! Был и чемпионом, и кубки выигрывал. Быть может повторяюсь, но словно был на поле с ребятами.
Я благодарен каждому из них: с удовольствие пожал бы всем им руки и поклонился. Они сделали такую громадную работу! Может быть многие и не понимают, какую огромную радость они принесли миллионам болельщиков в России.
Люди заждались победы! И не какой-то обыденной, а именно что звонкой. Победы с красивой игрой. Футбол это зрелище, и кто-бы и что не говорил – эта игра изобретена для народа, для болельщика!
Я радовался, хоть и конечно в меньшей степени, когда ребята из ЦСКА – Березуцкие, Акинфеев и Игнашевич - были помоложе, и выигрывали Кубок УЕФА. Я радовался за них, ведь они мои коллеги. Но когда выигрывает твоя команда, в которой ты оставил свою молодость, свои самые лучшие годы – конечно-же это двойной праздник!
В чем преимущество сегодняшнего «Спартака»? Команда выбрала один вариант игры – атакующий. Кто бы и что по этому поводу не говорил: есть и злые языки. Есть те, кто всей душой ненавидят «Спартак» - типа Карпина и Уткина.
Читал и смотрел их интервью – у Карпина даже улыбки нет на лице. Словно он человек завистливый? – таково, по крайней мере моё мнение. Хоть он мой и одноклубник. То, что не Карпин не сделал – сделал Каррера: он безумно влюблён в «Спартак», хоть он и итальянец. Каррера вложил в «Спартак» свою душу, сердце – фактически всего себя.
Единение в футболистов и тренера в «Спартаке» поражает. Я много что видел в футбольном мире, но такого в хорошем смысле безумия болельщиков… Вы посмотрите что сегодня произошло: будний день, но люди до отказа заполнили родной стадион! Пришли с работы на матч полуголодными.
А в конце на поле словно высыпала вся Москва. Меня это просто поразило! Об этом нужно романы писать. Я знаю что говорю, ведь сам был в этой шкуре. И мне наплевать на всех циников, на тех кто любит или не любит «Спартак» - все должны признать, что команда «Спартак» дала понять: у нас есть футбол. У нас есть классные российские футболисты!
И что нам нужно работать лучше. И что нашим тренерам нужно брать пример с Карреры. Да-да, именно с Карреры: как он работает, как вдохновляет. Как каждый день и каждую минуту посвящает себя футболистам. Это надо видеть своими глазами, прочувствовать своей шкурой.
Что хочу сказать? Возможно, что сегодня продемонстрировал много хвалебных цитат, но другого сегодня я сказать не могу. Я благодарен ребятам, которые поднимают престиж нашего футбола. Надеюсь, что на фоне московского «Спартака» возродится и наша сборная.
Почему так? Потому что в сборной 6 «наших» человек. Чего я сейчас хочу от Черчесова? Чтобы он всё-таки огласил вокруг кого он будет делать сборную. Очертил круг претендентов на то, с кого стоит брать пример: Зобнин, Комбаров, Глушаков, Самедов.
Футбол не любит слабых. Игра любит тех, кто полностью выкладывается на поле. А кто недоработал – возвращает вдвойне-втройне назад.
Мне периодически задают вопрос: а что такого сделал Каррера? И когда я читаю высказывания Уткина… Я хочу ему сказать: если он в футболе ничего не соображает, это не говорит о том, что нужно унижать «Спартак» и тренера Карреру.
Да, быть может российское первенство трудно сравнить с английским, испанским, итальянским. Но я-то живу в России! И наш народ соскучился по хорошему футболу. И его, между прочим, показал «Спартак». И такие явления нужно приветствовать, а не поливать грязью. А по-другому циничные заявления что, якобы «ничего такого Каррера и футболисты «Спартака» не сделали» - я назвать не могу. «У нас, такое, видите-ли слабое первенство» - человек не дружит с головой? Но это его беда. Я бы хотел, чтобы вы это от моего имени написали – может быть он прочтёт.
А что касается команды «Спартака» - они заслужили самых лестных слов. Это команда, которая проделала огромную работу, и показывала атакующий футбол. Потенциал сумасшедший: люди бежали в штрафную, ложились, убивались.
Я повторю свой вопрос: а на какую команду в будний день, когда всё уже было решено неделю назад, приходит полный стадион? Вот вам подлинно народная команда. Ведь по-сути «Тереку» были очень нужны эти три очка – они рвутся в Лигу Европы. Но «Спартак» показал истинное лицо футбола – что никакие договорняки тут не имеют место быть.
Я благодарен команде «Спартак», за доставленное ими удовольствие на протяжении всего сезона.
- Ваше высказывание по поводу Уткина по крайней мере понятно. А в чем у вас вопросы по Карпину?
- По Карпину скажу что он «сухой человек». Вчера давал интервью как главный эксперт на «Матч ТВ» - сухо, непонятно. Словно ни мычит ни телится. Да, Карпин был хорошим футболистом. Не таким уж выдающимся – ему несколько подфортило: его поколение могло уехать за границу и заработать n-ное количество денег.
Но я-то человек другого поколения. И если ты «спартаковец» - милый мой, ну развяжи ты язык. Я понимаю, что где-то у тебя есть и обида на руководство «Спартака». Но виноват-то в этих делах ты. Ты завёл команду в тупик. Ты сам иногда говорил, что из него ничего не выйдет. И какой был скандал когда Карпин был тренером в «Спартаке»?
А сейчас его высказывания сухие. Его словно жаба душит – такое моё мнение. Понимаете? Не люблю я таких людей. Это говорит о том, что в этом человеке мало добра. Ему-бы побольше оптимизма. Те люди, «спартаковцы», что уже и ушли из жизни – мои друзья. Я ведь говорю и за них. За многих выдающихся «спартаковских» футболистов, что уже нет в живых. Я отвечаю ещё за «Спартак» и от их имени – а значит имею право так говорить. Возможно, что я и не прав. Но это мой личный взгляд.
Ладно Карпин – он может быть ещё поймёт. Правильно по этому поводу сказал выдающийся «спартаковец» Никита Павлович Симонян: ему бы ещё тренировать и тренировать, а он лезет в эксперты. И тут Никита Павлович абсолютно прав: нужно делать выводы. Карпину нужно разбираться: почему у тебя не сложилось? Почему в самом расцвете сил, ты не смог проявить себя как тренер? И ведь не только в «Спартаке».
Но Карпин – бог с ним. А Уткину я бы вообще посоветовал больше микрофон в руки не брать. И по ряду других людей я открыто заявляю: оскорблять футболистов это цинично. Это недостойно. Если человек не был в футбольной шкуре, и не понимает, что такое футбол, и что это игра для народа – то просто не надо брать в руки микрофон. Да, я понимаю, что моё мнение далеко не бесспорно, и не однозначно.
Но говорю открыто то что думаю: побольше бы на «Матч ТВ» комментаторов, что были в этой шкуре. Поменьше дилетантов. Может быть тогда люди будут и на трибуны приходить, и болельщики будут лучше разбираться в игре – поскольку с ними будут разговаривать на футбольном языке. Нужно побольше привлекать ветеранов – это моё мнение. У нас ведь много людей, кто были в этой шкуре, и достойных быть комментаторами.
Я не хочу обидеть тех кто сейчас работает – Бог с ними. Но некоторые из них это «блатные люди», что проскочили в футбол, и судят о нём с высокой трибуны. Но то, что, честно говоря – мало говорят правды о футболе – это корёжит. Лично меня корёжит.
Что я хочу сказать? Работайте ребята. Может быть я дождусь того, когда госпожу Канделаки снимут с работы. Как я вижу по ряду публикаций в СМИ – уже идут такие намёки и разговоры. Почему? Потому что такой канал как «Матч ТВ» теряет рейтинг. А почему так происходит? Потому что, на мой взгляд, людям надоело когда им врут! Людям надоело когда судьи плавят игры, а эти мнимые футбольные дилетанты спокойно об этом говорят. Такого не должно быть в российском футболе – вы это понимаете?! А когда видишь подобное по центральному спортивному каналу – лично меня это корёжит.
Больше бы тактики, стратегии, больше ветеранов с их знаниями. Дайте слово Горлуковичу, Юрану, Тихонову, Титову, Аленичеву, Юрию Гаврилову – я могу назвать ещё массу людей. И всё это люди, которых зрители будут слушать с открытым ртом! А «этим» давать микрофон поменьше. Моё мнение – они недостойны, в их высказываниях это антифутбол.
Вы звоните мне, другие звонят – мне приятно с вами общаться, поскольку вы меня понимаете, и я вас понимаю. Мнения о футболе могут быть разными, они и должны быть разными. В игре найти истину, правду, очень тяжело. Но футбол не любит когда над этой игрой издеваются.
- Вы упомянули Юрана, но он присутствует на «Матч ТВ», и в проекте «Кто хочет стать легионером» в том числе и показывает суть игры…
- Вы знаете, я знал что вы зададите мне этот вопрос. То, что происходит на «Матч ТВ» иначе чем дурдомом я назвать не могу. Это полнейшее безобразие.
У нас для чего существуют дестко-юношеские спортивные школы? Там ведь работают специалисты, и оттуда должны быть выпускники, которые в том числе и сразу-же будут играть в сборных своих возрастов. Какие тут могут быть легионеры? Что это за дурдом? Мне звонят многие с кем я играл и спрашивают «Что это такое?» Чья это затея? Кто эту мутотень придумал? Я не могу этого понять.
Я не говорю что против любительского футбола – вовсе нет! При том-же великом хоккейном тренере Тарасове в хоккее был целый ряд любительских турниров. Но причём тут центральное телевидение и легионеры?
У нас не хватает не хватает в стране футбольных полей, а тут придумывают какой-то дурдон. Вы мне хоть объясните с чем это связано? Зачем тогда существуют детские и юношеские школы, где, если уж честно – очень редко могут сделать хороший выпуск из клуба. А при этом мы всё смотрим на запад, и берём оттуда легионеров – может быть я и ошибаюсь, но этого не понимаю.
Вы верно подметили: я нисколько не виню Юрана – ему нужно зарабатывать деньги и кормить семью. Как и Горлуковичу, как и Мостовому – да как и любому футболисту, чья молодость прошла в игре. Я вот сейчас разговариваю с вами – я весь больной. Недавно сделал операцию на сердце – у меня 4 шунта. У Жени Ловчева стоит сердечный компьютер. У Кавазашвили тоже самое – мы все больные, все уже изрезанные! Но мы играли в советское время, играли за ромбик. А эти, молодые, играют за деньги. Откуда в российском футболе появилось такое иждивенчество?
Все критикуют Кокорина, Мамаева – но ведь мы сами виноваты. Мы! Мы ведь сами их разбаловали. Хотим, чтобы они показывали хороший футбол – но не будут они его показывать. Почему? Да потому что за некоторые вещи, что делают сейчас игроки на поле – такие великие тренеры как Никита Павлович Симонян либо покойные Лобановский или Бесков– гнали бы из команды в шею! Вот такое моё мнение – быть может я и не прав. Тут судить вам а не мне.
- Валерий Леонидович, что вы сейчас чувствуете?
- Чувствую себя так, словно был на поле и вместе с ребятами праздновал победу. Словно «приятно» тут даже нельзя применять: это просто громадная радость для меня. Наконец-то я дождался того, чего все эти годы хотел!
Я много критиковал «Спартак» - может быть по делу, может быть где-то и нет. Но я такой человек: с этой командой прошли самые тяжелые и радостным мои дни в жизни! Был и чемпионом, и кубки выигрывал. Быть может повторяюсь, но словно был на поле с ребятами.
Я благодарен каждому из них: с удовольствие пожал бы всем им руки и поклонился. Они сделали такую громадную работу! Может быть многие и не понимают, какую огромную радость они принесли миллионам болельщиков в России.
Люди заждались победы! И не какой-то обыденной, а именно что звонкой. Победы с красивой игрой. Футбол это зрелище, и кто-бы и что не говорил – эта игра изобретена для народа, для болельщика!
Я радовался, хоть и конечно в меньшей степени, когда ребята из ЦСКА – Березуцкие, Акинфеев и Игнашевич - были помоложе, и выигрывали Кубок УЕФА. Я радовался за них, ведь они мои коллеги. Но когда выигрывает твоя команда, в которой ты оставил свою молодость, свои самые лучшие годы – конечно-же это двойной праздник!
В чем преимущество сегодняшнего «Спартака»? Команда выбрала один вариант игры – атакующий. Кто бы и что по этому поводу не говорил: есть и злые языки. Есть те, кто всей душой ненавидят «Спартак» - типа Карпина и Уткина.
Читал и смотрел их интервью – у Карпина даже улыбки нет на лице. Словно он человек завистливый? – таково, по крайней мере моё мнение. Хоть он мой и одноклубник. То, что не Карпин не сделал – сделал Каррера: он безумно влюблён в «Спартак», хоть он и итальянец. Каррера вложил в «Спартак» свою душу, сердце – фактически всего себя.
Единение в футболистов и тренера в «Спартаке» поражает. Я много что видел в футбольном мире, но такого в хорошем смысле безумия болельщиков… Вы посмотрите что сегодня произошло: будний день, но люди до отказа заполнили родной стадион! Пришли с работы на матч полуголодными.
А в конце на поле словно высыпала вся Москва. Меня это просто поразило! Об этом нужно романы писать. Я знаю что говорю, ведь сам был в этой шкуре. И мне наплевать на всех циников, на тех кто любит или не любит «Спартак» - все должны признать, что команда «Спартак» дала понять: у нас есть футбол. У нас есть классные российские футболисты!
И что нам нужно работать лучше. И что нашим тренерам нужно брать пример с Карреры. Да-да, именно с Карреры: как он работает, как вдохновляет. Как каждый день и каждую минуту посвящает себя футболистам. Это надо видеть своими глазами, прочувствовать своей шкурой.
Что хочу сказать? Возможно, что сегодня продемонстрировал много хвалебных цитат, но другого сегодня я сказать не могу. Я благодарен ребятам, которые поднимают престиж нашего футбола. Надеюсь, что на фоне московского «Спартака» возродится и наша сборная.
Почему так? Потому что в сборной 6 «наших» человек. Чего я сейчас хочу от Черчесова? Чтобы он всё-таки огласил вокруг кого он будет делать сборную. Очертил круг претендентов на то, с кого стоит брать пример: Зобнин, Комбаров, Глушаков, Самедов.
Футбол не любит слабых. Игра любит тех, кто полностью выкладывается на поле. А кто недоработал – возвращает вдвойне-втройне назад.
Мне периодически задают вопрос: а что такого сделал Каррера? И когда я читаю высказывания Уткина… Я хочу ему сказать: если он в футболе ничего не соображает, это не говорит о том, что нужно унижать «Спартак» и тренера Карреру.
Да, быть может российское первенство трудно сравнить с английским, испанским, итальянским. Но я-то живу в России! И наш народ соскучился по хорошему футболу. И его, между прочим, показал «Спартак». И такие явления нужно приветствовать, а не поливать грязью. А по-другому циничные заявления что, якобы «ничего такого Каррера и футболисты «Спартака» не сделали» - я назвать не могу. «У нас, такое, видите-ли слабое первенство» - человек не дружит с головой? Но это его беда. Я бы хотел, чтобы вы это от моего имени написали – может быть он прочтёт.
А что касается команды «Спартака» - они заслужили самых лестных слов. Это команда, которая проделала огромную работу, и показывала атакующий футбол. Потенциал сумасшедший: люди бежали в штрафную, ложились, убивались.
Я повторю свой вопрос: а на какую команду в будний день, когда всё уже было решено неделю назад, приходит полный стадион? Вот вам подлинно народная команда. Ведь по-сути «Тереку» были очень нужны эти три очка – они рвутся в Лигу Европы. Но «Спартак» показал истинное лицо футбола – что никакие договорняки тут не имеют место быть.
Я благодарен команде «Спартак», за доставленное ими удовольствие на протяжении всего сезона.
- Ваше высказывание по поводу Уткина по крайней мере понятно. А в чем у вас вопросы по Карпину?
- По Карпину скажу что он «сухой человек». Вчера давал интервью как главный эксперт на «Матч ТВ» - сухо, непонятно. Словно ни мычит ни телится. Да, Карпин был хорошим футболистом. Не таким уж выдающимся – ему несколько подфортило: его поколение могло уехать за границу и заработать n-ное количество денег.
Но я-то человек другого поколения. И если ты «спартаковец» - милый мой, ну развяжи ты язык. Я понимаю, что где-то у тебя есть и обида на руководство «Спартака». Но виноват-то в этих делах ты. Ты завёл команду в тупик. Ты сам иногда говорил, что из него ничего не выйдет. И какой был скандал когда Карпин был тренером в «Спартаке»?
А сейчас его высказывания сухие. Его словно жаба душит – такое моё мнение. Понимаете? Не люблю я таких людей. Это говорит о том, что в этом человеке мало добра. Ему-бы побольше оптимизма. Те люди, «спартаковцы», что уже и ушли из жизни – мои друзья. Я ведь говорю и за них. За многих выдающихся «спартаковских» футболистов, что уже нет в живых. Я отвечаю ещё за «Спартак» и от их имени – а значит имею право так говорить. Возможно, что я и не прав. Но это мой личный взгляд.
Ладно Карпин – он может быть ещё поймёт. Правильно по этому поводу сказал выдающийся «спартаковец» Никита Павлович Симонян: ему бы ещё тренировать и тренировать, а он лезет в эксперты. И тут Никита Павлович абсолютно прав: нужно делать выводы. Карпину нужно разбираться: почему у тебя не сложилось? Почему в самом расцвете сил, ты не смог проявить себя как тренер? И ведь не только в «Спартаке».
Но Карпин – бог с ним. А Уткину я бы вообще посоветовал больше микрофон в руки не брать. И по ряду других людей я открыто заявляю: оскорблять футболистов это цинично. Это недостойно. Если человек не был в футбольной шкуре, и не понимает, что такое футбол, и что это игра для народа – то просто не надо брать в руки микрофон. Да, я понимаю, что моё мнение далеко не бесспорно, и не однозначно.
Но говорю открыто то что думаю: побольше бы на «Матч ТВ» комментаторов, что были в этой шкуре. Поменьше дилетантов. Может быть тогда люди будут и на трибуны приходить, и болельщики будут лучше разбираться в игре – поскольку с ними будут разговаривать на футбольном языке. Нужно побольше привлекать ветеранов – это моё мнение. У нас ведь много людей, кто были в этой шкуре, и достойных быть комментаторами.
Я не хочу обидеть тех кто сейчас работает – Бог с ними. Но некоторые из них это «блатные люди», что проскочили в футбол, и судят о нём с высокой трибуны. Но то, что, честно говоря – мало говорят правды о футболе – это корёжит. Лично меня корёжит.
Что я хочу сказать? Работайте ребята. Может быть я дождусь того, когда госпожу Канделаки снимут с работы. Как я вижу по ряду публикаций в СМИ – уже идут такие намёки и разговоры. Почему? Потому что такой канал как «Матч ТВ» теряет рейтинг. А почему так происходит? Потому что, на мой взгляд, людям надоело когда им врут! Людям надоело когда судьи плавят игры, а эти мнимые футбольные дилетанты спокойно об этом говорят. Такого не должно быть в российском футболе – вы это понимаете?! А когда видишь подобное по центральному спортивному каналу – лично меня это корёжит.
Больше бы тактики, стратегии, больше ветеранов с их знаниями. Дайте слово Горлуковичу, Юрану, Тихонову, Титову, Аленичеву, Юрию Гаврилову – я могу назвать ещё массу людей. И всё это люди, которых зрители будут слушать с открытым ртом! А «этим» давать микрофон поменьше. Моё мнение – они недостойны, в их высказываниях это антифутбол.
Вы звоните мне, другие звонят – мне приятно с вами общаться, поскольку вы меня понимаете, и я вас понимаю. Мнения о футболе могут быть разными, они и должны быть разными. В игре найти истину, правду, очень тяжело. Но футбол не любит когда над этой игрой издеваются.
- Вы упомянули Юрана, но он присутствует на «Матч ТВ», и в проекте «Кто хочет стать легионером» в том числе и показывает суть игры…
- Вы знаете, я знал что вы зададите мне этот вопрос. То, что происходит на «Матч ТВ» иначе чем дурдомом я назвать не могу. Это полнейшее безобразие.
У нас для чего существуют дестко-юношеские спортивные школы? Там ведь работают специалисты, и оттуда должны быть выпускники, которые в том числе и сразу-же будут играть в сборных своих возрастов. Какие тут могут быть легионеры? Что это за дурдом? Мне звонят многие с кем я играл и спрашивают «Что это такое?» Чья это затея? Кто эту мутотень придумал? Я не могу этого понять.
Я не говорю что против любительского футбола – вовсе нет! При том-же великом хоккейном тренере Тарасове в хоккее был целый ряд любительских турниров. Но причём тут центральное телевидение и легионеры?
У нас не хватает не хватает в стране футбольных полей, а тут придумывают какой-то дурдон. Вы мне хоть объясните с чем это связано? Зачем тогда существуют детские и юношеские школы, где, если уж честно – очень редко могут сделать хороший выпуск из клуба. А при этом мы всё смотрим на запад, и берём оттуда легионеров – может быть я и ошибаюсь, но этого не понимаю.
Вы верно подметили: я нисколько не виню Юрана – ему нужно зарабатывать деньги и кормить семью. Как и Горлуковичу, как и Мостовому – да как и любому футболисту, чья молодость прошла в игре. Я вот сейчас разговариваю с вами – я весь больной. Недавно сделал операцию на сердце – у меня 4 шунта. У Жени Ловчева стоит сердечный компьютер. У Кавазашвили тоже самое – мы все больные, все уже изрезанные! Но мы играли в советское время, играли за ромбик. А эти, молодые, играют за деньги. Откуда в российском футболе появилось такое иждивенчество?
Все критикуют Кокорина, Мамаева – но ведь мы сами виноваты. Мы! Мы ведь сами их разбаловали. Хотим, чтобы они показывали хороший футбол – но не будут они его показывать. Почему? Да потому что за некоторые вещи, что делают сейчас игроки на поле – такие великие тренеры как Никита Павлович Симонян либо покойные Лобановский или Бесков– гнали бы из команды в шею! Вот такое моё мнение – быть может я и не прав. Тут судить вам а не мне.
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