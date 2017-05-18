Пресс-атташе "Енисея" побрили наголо из-за проигранного спора (видео)

Игроки "Енисея" побрили пресс-атташе Станислава Меркиса, который проиграл спор.В августе Меркис поспорил с игроками, что если команда по итогам сезона будет играть в стыковых матчах за право выйти в премьер-лигу, то он побреется наголо."Енисей" за тур до конца первенства ФНЛ гарантировал себе попадание попадание в четверку.