Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Пресс-атташе "Енисея" побрили наголо из-за проигранного спора (видео)

Игроки "Енисея" побрили пресс-атташе Станислава Меркиса, который проиграл спор.

В августе Меркис поспорил с игроками, что если команда по итогам сезона будет играть в стыковых матчах за право выйти в премьер-лигу, то он побреется наголо.

"Енисей" за тур до конца первенства ФНЛ гарантировал себе попадание попадание в четверку.

ВИДЕО - здесь
Теги: Енисей
Сегодня, 15:42
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 16:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kraf
Канечно Вася!..

ну Вася тот еще балабол smile
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»


Регистрация: 3.06.2014
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 15:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kraf
У нас еще один претендент есть на "не то что Газзаев" - тоже грозился под Спаллетти побриться.

Это кто?Слуцкий что ли?
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
мужик,не то что Газзаев)


У нас еще один претендент есть на "не то что Газзаев" - тоже грозился под Спаллетти побриться.
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 15:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
мужик,не то что Газзаев)
Регистрация: 20.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.