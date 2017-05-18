Марио Балотелли пропустит игру с "Лионом"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не поможет своей команде в матче 38-го тура чемпионата Франции с "Лионом", сообщает L'Equipe.Главный тренер команды Люсьен Фавре отметил, что у итальянского форварда диагностирована травма, которая, скорее всего, не позволит принять участие во встрече.