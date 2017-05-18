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Марио Балотелли пропустит игру с "Лионом"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не поможет своей команде в матче 38-го тура чемпионата Франции с "Лионом", сообщает L'Equipe.

Главный тренер команды Люсьен Фавре отметил, что у итальянского форварда диагностирована травма, которая, скорее всего, не позволит принять участие во встрече.
Теги: Балотелли Ницца Лион
Сегодня, 20:35
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