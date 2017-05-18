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11 персон 29-го тура: Витиньо или празднующий Глушаков?

11 персон 29-го тура: Витиньо или празднующий Глушаков?Пока «Спартак» продолжает праздновать, наверху и внизу таблицы идёт настоящая рубка: даже в матчах доигрывающих чемпионат середняков с аутсайдерами никакого ожидаемого сценария и никакого предсказуемого итога. Rusfootball.info – о тех, чья игра в 29-м туре, возможно, решила судьбу их и не только их команд.

Джанни Бруно

Италоговорящие легионеры «Крыльев» просто спасают команду от вылета: ребята отлично наладили взаимопонимание, в результате чего Бруно забил именно с передачи Паскуато уже 4-й гол этой весной – связка, не работавшая осенью из-за травмы Джанни, уже успела стать самой результативной в лиге. На этот раз Бруно классно откликнулся на подачу Паскуато с углового на ближней штанге и заложил фундамент необходимой победы над «Томью».

Антон Миранчук

Братья давно мечтали выйти в старте вместе, и вот мечта осуществилась. Правда, покинуть поле в одно время Миранчукам не удалось не из-за замены одного из них, а потому что дебютант стартового состава решил придумать пенальти, уже имея жёлтую карточку и при счёте 2:0. Безбородов справедливо изгнал симулянта.

Александр Сухов

Матч «Оренбург» – «Уфа», очень важный для хозяев и ни на что не влияющий в таблице для гостей, шёл к нулевой ничьей, но в концовке Александр Сухов сфолил неподалёку от своей штрафной, за что получил втык от партнёров. Не зря: с этого штрафного Афонин открыл счёт в матче. Однако в добавленное время «Уфа» пошла отыгрываться, и всё тот же Сухов отметился классным ударом в нижний дальний с подбора, чем сильно осложнил «Оренбургу» задачу по выживанию в Премьер-лиге.

Илья Максимов

В ключевом для себя матче с «Амкаром» «Арсенал» почти ничего не показал в позиционной атаке, но в быстрых выпадах должен был добиваться успеха. Максимов и до, и после перерыва убегал почти 1 на 1, но сначала покатил мяч на пустое место вместо удара, а через пару десятков минут изобразил лишь подобие удара, катнув мяч в руки Хомичу.

Гия Григалава

«Арсенал» имел и ещё один шанс забить победный и опустить в зону прямого вылета «Оренбург», однако Григалава, здорово приложившийся со штрафного, угодил в перекладину на 87-й минуте. Гия мог стать героем выжившей команды, но теперь серьёзно рискует отправиться с ней в ФНЛ.

Денис Глушаков

Никто не ожидал от «Спартака» какого-то разноса «Терека», которому победа в этом матче нужнее, но во многом благодаря действиям Дениса уже к 20-й минуте не осталось сомнений, что спартаковский праздник получится полноценным. Капитан оперативно оформил дубль, а затем неистовствовал в раздевалке, целовался с красоткой-женой, залил Михаила Моссаковского всем, что лилось, и поднял над головой чемпионский кубок!



Мийо Цакташ

«Рубин» не пропустил от ЦСКА в 1-м тайме, но в начале 2-го судьбу казанцев во многом предрешили Михаил Вилков и Мийо Цакташ. Причём в большей степени хорват: как-никак, повод для прямого удаления арбитру он дал весомый. Понятное дело, что быструю атаку нужно срывать, но прыгать сзади шипами в «икру» соперника, когда мяч уже в паре метров от точки столкновения, дело непозволительное.

Витиньо

В Казани для ЦСКА уже традиционно наступает решающий момент сезона. В прошлом году «армейцы» оформили в гостях у «Рубина» чемпионство, в этот раз – почти решили задачу по попаданию в квалификацию Лиги чемпионов, осталось лишь обыграть «Анжи» дома. Хотя к 70-й минуте болельщики ЦСКА наверняка успели занервничать, но Витиньо великолепным исполнением стандарта, а затем и голевой передачей на Дзагоева обеспечил гостям важнейшую победу.

Николас Ломбертс

Бельгиец не сыграл и 13-ти минут Лоськова, но мы всё же решили включить в нашу рубрику надёжу и опору обороны «Зенита» последних 10 лет. Ломбертс перешёл в «Зенит» в 2007 году и успел выиграть Кубок УЕФА, 4 чемпионских титула, сыграть почти две сотни матчей, побороть травмы, подучить гимн России, влюбиться в Петербург и, что главное, влюбить в себя болельщиков «Зенита».



Андрей Лунёв

Также в Петербурге случилось и главное несчастье тура. Андрей Лунёв будто бы и не заметил перехода из «Уфы» в «Зенит» и демонстрировал очень высокий уровень игры, решив вратарскую проблему петербуржцев и попав в расширенный список сборной. Лунёв по весне выглядит никак не хуже Беленова и Гильерме, но надо же такому случиться: столкновение со штангой после блестящего сэйва лишило его возможности поехать на Кубок Конфедераций.

Дмитрий Полоз

Курбан Бердыев в Каспийске немного удивил стартовым составом, в котором нашлось место Бухарову и Девичу, но после слабого 1-го тайма на поле появились Азмун и Полоз. Оба со своей задачей справились отлично, но мы, пожалуй, выделим Дмитрия, начавшего своим навесом первую голевую атаку и чётким ударом при выходе 1 на 1 завершил вторую. В итоге «Ростову» теперь достаточно сыграть вничью с «Оренбургом», дабы остаться на 4-м месте.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Чемпионат, Rusfootball.info, РИА Новости
Теги: Витиньо Глушаков Миранчук Ан. Полоз
Сегодня, 21:03
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№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
По вциому - Лунев однозначно laughing
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: tiki
да глупый вопрос
тут просто решит всё количество фанатов и от того - кому какой игрок более импонирует
жаль я давно не видел рубрики худшего игрока.вот там истина

да то же самое и там) это неизбежно при любом опросе публики, взять хотя бы голосования за лучшего игрока встречи на Матч-ТВ
Регистрация: 2.09.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
да глупый вопрос
тут просто решит всё количество фанатов и от того - кому какой игрок более импонирует
жаль я давно не видел рубрики худшего игрока.вот там истина


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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