Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:41
Солист Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену" (2)
Солист Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену" (2)
21:11
Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне (3)
Никита Симонян: Промес может поспорить с Глушаковым за звание лучшего игрока "Спартака" в сезоне (3)
20:32
Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций (16)
Геннадий Орлов: поле на стадионе "Санкт-Петербург" будет выкатываться после Кубка конфедераций (16)
15:59
Валерий Рейнгольд: Каррера безумно влюблён в «Спартак». Вложил в него своё сердце и душу – всего себя (8)
Валерий Рейнгольд: Каррера безумно влюблён в «Спартак». Вложил в него своё сердце и душу – всего себя (8)
15:31
Стипе Плетикоса: Карпин всегда хотел тренировать, орал на команду, а Лаудруп стоял в стороне (2)
Стипе Плетикоса: Карпин всегда хотел тренировать, орал на команду, а Лаудруп стоял в стороне (2)
15:12
Леонид Федун: лимит надо сохранить, а потолок зарплат - глупость, будут платить в конвертах под столом (12)
Леонид Федун: лимит надо сохранить, а потолок зарплат - глупость, будут платить в конвертах под столом (12)
12:24
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
Сергей Веденеев: в "Зените" игроки сами решают, возвращаться ли назад. А вдруг вхолостую пробегу? (6)
11 персон 29-го тура: Витиньо или празднующий Глушаков?
Пока «Спартак» продолжает праздновать, наверху и внизу таблицы идёт настоящая рубка: даже в матчах доигрывающих чемпионат середняков с аутсайдерами никакого ожидаемого сценария и никакого предсказуемого итога. Rusfootball.info – о тех, чья игра в 29-м туре, возможно, решила судьбу их и не только их команд.
Джанни Бруно
Италоговорящие легионеры «Крыльев» просто спасают команду от вылета: ребята отлично наладили взаимопонимание, в результате чего Бруно забил именно с передачи Паскуато уже 4-й гол этой весной – связка, не работавшая осенью из-за травмы Джанни, уже успела стать самой результативной в лиге. На этот раз Бруно классно откликнулся на подачу Паскуато с углового на ближней штанге и заложил фундамент необходимой победы над «Томью».
Антон Миранчук
Братья давно мечтали выйти в старте вместе, и вот мечта осуществилась. Правда, покинуть поле в одно время Миранчукам не удалось не из-за замены одного из них, а потому что дебютант стартового состава решил придумать пенальти, уже имея жёлтую карточку и при счёте 2:0. Безбородов справедливо изгнал симулянта.
Александр Сухов
Матч «Оренбург» – «Уфа», очень важный для хозяев и ни на что не влияющий в таблице для гостей, шёл к нулевой ничьей, но в концовке Александр Сухов сфолил неподалёку от своей штрафной, за что получил втык от партнёров. Не зря: с этого штрафного Афонин открыл счёт в матче. Однако в добавленное время «Уфа» пошла отыгрываться, и всё тот же Сухов отметился классным ударом в нижний дальний с подбора, чем сильно осложнил «Оренбургу» задачу по выживанию в Премьер-лиге.
Илья Максимов
В ключевом для себя матче с «Амкаром» «Арсенал» почти ничего не показал в позиционной атаке, но в быстрых выпадах должен был добиваться успеха. Максимов и до, и после перерыва убегал почти 1 на 1, но сначала покатил мяч на пустое место вместо удара, а через пару десятков минут изобразил лишь подобие удара, катнув мяч в руки Хомичу.
Гия Григалава
«Арсенал» имел и ещё один шанс забить победный и опустить в зону прямого вылета «Оренбург», однако Григалава, здорово приложившийся со штрафного, угодил в перекладину на 87-й минуте. Гия мог стать героем выжившей команды, но теперь серьёзно рискует отправиться с ней в ФНЛ.
Денис Глушаков
Никто не ожидал от «Спартака» какого-то разноса «Терека», которому победа в этом матче нужнее, но во многом благодаря действиям Дениса уже к 20-й минуте не осталось сомнений, что спартаковский праздник получится полноценным. Капитан оперативно оформил дубль, а затем неистовствовал в раздевалке, целовался с красоткой-женой, залил Михаила Моссаковского всем, что лилось, и поднял над головой чемпионский кубок!
Мийо Цакташ
«Рубин» не пропустил от ЦСКА в 1-м тайме, но в начале 2-го судьбу казанцев во многом предрешили Михаил Вилков и Мийо Цакташ. Причём в большей степени хорват: как-никак, повод для прямого удаления арбитру он дал весомый. Понятное дело, что быструю атаку нужно срывать, но прыгать сзади шипами в «икру» соперника, когда мяч уже в паре метров от точки столкновения, дело непозволительное.
Витиньо
В Казани для ЦСКА уже традиционно наступает решающий момент сезона. В прошлом году «армейцы» оформили в гостях у «Рубина» чемпионство, в этот раз – почти решили задачу по попаданию в квалификацию Лиги чемпионов, осталось лишь обыграть «Анжи» дома. Хотя к 70-й минуте болельщики ЦСКА наверняка успели занервничать, но Витиньо великолепным исполнением стандарта, а затем и голевой передачей на Дзагоева обеспечил гостям важнейшую победу.
Николас Ломбертс
Бельгиец не сыграл и 13-ти минут Лоськова, но мы всё же решили включить в нашу рубрику надёжу и опору обороны «Зенита» последних 10 лет. Ломбертс перешёл в «Зенит» в 2007 году и успел выиграть Кубок УЕФА, 4 чемпионских титула, сыграть почти две сотни матчей, побороть травмы, подучить гимн России, влюбиться в Петербург и, что главное, влюбить в себя болельщиков «Зенита».
Андрей Лунёв
Также в Петербурге случилось и главное несчастье тура. Андрей Лунёв будто бы и не заметил перехода из «Уфы» в «Зенит» и демонстрировал очень высокий уровень игры, решив вратарскую проблему петербуржцев и попав в расширенный список сборной. Лунёв по весне выглядит никак не хуже Беленова и Гильерме, но надо же такому случиться: столкновение со штангой после блестящего сэйва лишило его возможности поехать на Кубок Конфедераций.
Дмитрий Полоз
Курбан Бердыев в Каспийске немного удивил стартовым составом, в котором нашлось место Бухарову и Девичу, но после слабого 1-го тайма на поле появились Азмун и Полоз. Оба со своей задачей справились отлично, но мы, пожалуй, выделим Дмитрия, начавшего своим навесом первую голевую атаку и чётким ударом при выходе 1 на 1 завершил вторую. В итоге «Ростову» теперь достаточно сыграть вничью с «Оренбургом», дабы остаться на 4-м месте.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Чемпионат, Rusfootball.info, РИА Новости
Джанни Бруно
Италоговорящие легионеры «Крыльев» просто спасают команду от вылета: ребята отлично наладили взаимопонимание, в результате чего Бруно забил именно с передачи Паскуато уже 4-й гол этой весной – связка, не работавшая осенью из-за травмы Джанни, уже успела стать самой результативной в лиге. На этот раз Бруно классно откликнулся на подачу Паскуато с углового на ближней штанге и заложил фундамент необходимой победы над «Томью».
Антон Миранчук
Братья давно мечтали выйти в старте вместе, и вот мечта осуществилась. Правда, покинуть поле в одно время Миранчукам не удалось не из-за замены одного из них, а потому что дебютант стартового состава решил придумать пенальти, уже имея жёлтую карточку и при счёте 2:0. Безбородов справедливо изгнал симулянта.
Александр Сухов
Матч «Оренбург» – «Уфа», очень важный для хозяев и ни на что не влияющий в таблице для гостей, шёл к нулевой ничьей, но в концовке Александр Сухов сфолил неподалёку от своей штрафной, за что получил втык от партнёров. Не зря: с этого штрафного Афонин открыл счёт в матче. Однако в добавленное время «Уфа» пошла отыгрываться, и всё тот же Сухов отметился классным ударом в нижний дальний с подбора, чем сильно осложнил «Оренбургу» задачу по выживанию в Премьер-лиге.
Илья Максимов
В ключевом для себя матче с «Амкаром» «Арсенал» почти ничего не показал в позиционной атаке, но в быстрых выпадах должен был добиваться успеха. Максимов и до, и после перерыва убегал почти 1 на 1, но сначала покатил мяч на пустое место вместо удара, а через пару десятков минут изобразил лишь подобие удара, катнув мяч в руки Хомичу.
Гия Григалава
«Арсенал» имел и ещё один шанс забить победный и опустить в зону прямого вылета «Оренбург», однако Григалава, здорово приложившийся со штрафного, угодил в перекладину на 87-й минуте. Гия мог стать героем выжившей команды, но теперь серьёзно рискует отправиться с ней в ФНЛ.
Денис Глушаков
Никто не ожидал от «Спартака» какого-то разноса «Терека», которому победа в этом матче нужнее, но во многом благодаря действиям Дениса уже к 20-й минуте не осталось сомнений, что спартаковский праздник получится полноценным. Капитан оперативно оформил дубль, а затем неистовствовал в раздевалке, целовался с красоткой-женой, залил Михаила Моссаковского всем, что лилось, и поднял над головой чемпионский кубок!
Мийо Цакташ
«Рубин» не пропустил от ЦСКА в 1-м тайме, но в начале 2-го судьбу казанцев во многом предрешили Михаил Вилков и Мийо Цакташ. Причём в большей степени хорват: как-никак, повод для прямого удаления арбитру он дал весомый. Понятное дело, что быструю атаку нужно срывать, но прыгать сзади шипами в «икру» соперника, когда мяч уже в паре метров от точки столкновения, дело непозволительное.
Витиньо
В Казани для ЦСКА уже традиционно наступает решающий момент сезона. В прошлом году «армейцы» оформили в гостях у «Рубина» чемпионство, в этот раз – почти решили задачу по попаданию в квалификацию Лиги чемпионов, осталось лишь обыграть «Анжи» дома. Хотя к 70-й минуте болельщики ЦСКА наверняка успели занервничать, но Витиньо великолепным исполнением стандарта, а затем и голевой передачей на Дзагоева обеспечил гостям важнейшую победу.
Николас Ломбертс
Бельгиец не сыграл и 13-ти минут Лоськова, но мы всё же решили включить в нашу рубрику надёжу и опору обороны «Зенита» последних 10 лет. Ломбертс перешёл в «Зенит» в 2007 году и успел выиграть Кубок УЕФА, 4 чемпионских титула, сыграть почти две сотни матчей, побороть травмы, подучить гимн России, влюбиться в Петербург и, что главное, влюбить в себя болельщиков «Зенита».
Андрей Лунёв
Также в Петербурге случилось и главное несчастье тура. Андрей Лунёв будто бы и не заметил перехода из «Уфы» в «Зенит» и демонстрировал очень высокий уровень игры, решив вратарскую проблему петербуржцев и попав в расширенный список сборной. Лунёв по весне выглядит никак не хуже Беленова и Гильерме, но надо же такому случиться: столкновение со штангой после блестящего сэйва лишило его возможности поехать на Кубок Конфедераций.
Дмитрий Полоз
Курбан Бердыев в Каспийске немного удивил стартовым составом, в котором нашлось место Бухарову и Девичу, но после слабого 1-го тайма на поле появились Азмун и Полоз. Оба со своей задачей справились отлично, но мы, пожалуй, выделим Дмитрия, начавшего своим навесом первую голевую атаку и чётким ударом при выходе 1 на 1 завершил вторую. В итоге «Ростову» теперь достаточно сыграть вничью с «Оренбургом», дабы остаться на 4-м месте.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Чемпионат, Rusfootball.info, РИА Новости
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.